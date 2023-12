Unverdient

Herr Bärsch erklärt, warum Olaf Scholz zu Unrecht so unbeliebt ist.

Wenn sich die Deutschen eine prominente Frau als Chefin wünschen dürften, würden sich die meisten für Altbundeskanzlerin Angela Merkel entscheiden. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 2200 Arbeitnehmern. Sollte es ein männlicher Prominenter als Chef sein, stünde Merkels Nachfolger Olaf Scholz als Letzter auf der Wunschliste der Befragten, und zwar noch hinter Dieter Bohlen. Das ist gleich zweifach überraschend. Im Bundeswahlherbst 2021 machten viele Menschen keinen Hehl daraus, froh zu sein, dass Merkel nicht mehr antritt, weil sie wohl viel falsch gemacht hat. Da fragt man sich doch: Was hat sie in den letzten zwei Jahren richtig gemacht, dass sie plötzlich wieder so beliebt ist? Noch mehr aber fragt man sich: Wie hat es Olaf Scholz geschafft, hinter Dieter Bohlen zu rutschen? Natürlich besteht kein Zweifel daran, dass er an allen Kriegen und Krisen schuld ist. Aber niemand kann ihm vorwerfen, jemals etwas Schlimmeres über die Menschheit gebracht zu haben als die Erfindung von Modern Talking.