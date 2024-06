Henryk Goldberg hofft es wenigstens

Endlich. Schwerkriminelle, hat der Bundeskanzler gesagt, dürfen und sollen künftig auch in Länder wie Afghanistan und Syrien abgeschoben werden. Er sagte das im Deutschen Bundestag, sechs Tage nach dem Mord von Mannheim.

Mannheim machts möglich?

Es ist den Politikern wie der Öffentlichkeit seit dem Freitag voriger Woche nichts bekannt, was nicht auch vorher bekannt gewesen wäre: Radikale Islamisten sind nicht nur bereit, Tote billigend in Kauf zu nehmen, diese Toten sind nicht selten die Währung, mit der sie auf ihre Überzeugung einzahlen.

Aber dieser Mord an einem Polizisten hat die Öffentlichkeit, mit Recht, so bewegt wie lange nicht mehr und auf diese Stimmungslage reagiert der Bundeskanzler jetzt, mit Recht. Und mit einer Notwendigkeit, jenseits der praktischen Probleme, die es nicht erst seit Mannheim gibt.

Hat jemand gedacht, das Attentat bringe irgendeiner Gruppe mehr Zulauf?

Hat das denn irgendjemand je ernsthaft gedacht: Dass ein Islamist, der hier ein entsprechendes Verbrechen gegen die Menschen verübt, dort, in Afghanistan, dafür bestraft werden würde? Bestraft auf eine Weise, vor der das Land, gegen das und in dem er seine Verbrechen verübte, ihn schützen müsse?

Hat jemand bedacht, dass Menschen wie der mit dem Messer angegriffene und verletzte deutsche Anti-Islam-Aktivist, gegen den sich das Attentat eigentlich richtete, so mehr Zulauf haben, so mehr der fatale Eindruck entstehen kann, es würden gegen radikale, verbrecherische Islamisten nicht alle Möglichkeiten genutzt?

Recht auf Asyl ist Teil deutscher politischer DNA

Die deutsche Zögerlichkeit im Anwenden, im Ausschöpfen vorhandener Gesetze und Möglichkeiten ist eigentlich und grundsätzlich etwas, wofür man dankbar sein kann. Die deutsche Sensibilität, wenn es darum geht, Menschen in ein Land abzuschieben, in dem Menschenrechte nicht sonderlich in Geltung stehen, ist ein humanitärer Wert, den niemand gering schätzen sollte. Ein Wert, den es zu schützen gilt, so wie die Bewahrung des Rechtes auf Asyl, das hier Teil der politischen DNA ist.

Und deshalb, genau deshalb, ist die Abschiebung solcher Verbrecher, nach Verbüßung ihrer Strafe, eine Notwendigkeit. So wie auch die Abschiebung des Mannes, sofern er kein deutscher Staatsbürger werden durfte, der diesen Mörder öffentlich als Märtyrer feierte, den Mord als Heldentat und hoffte, dass noch weitere Menschen „abgestochen“ werden.

Er wird wohl, wenn überhaupt, eine Bewährungsstrafe erhalten und hier bleiben. Aber er sollte dort sein, wo sein Denken der Staatsräson entspricht, statt sie zu bekämpfen. Der Umgang mit straffällig gewordenen Flüchtlingen, ich meine nicht den Ladendiebstahl, hat der AfD einen Teil ihrer Wähler zugetrieben, ähnliches wird wohl für das BSW gelten.

Liberalität ist mit eine Ursache für Rechtsruck

Diese Toleranz, diese Liberalität ist mit ursächlich für den Rechtsruck in diesem Land. Und all die Flüchtlinge, die mit allem Recht der Welt hier leben und sich um die Regeln ihres Gastlandes bemühen, leiden darunter.

Natürlich sind die Islamisten eine Minderheit unter den Muslimen und natürlich prägen, wie immer, die Lauten, die Aggressiven, die Auffälligen den Ruf einer Gruppe. Und natürlich hilft es irgendwann nicht mehr, wieder und wieder darauf hinzuweisen.

Nach Fukushima wusste man im Grunde auch nicht mehr mehr als vor der Katastrophe, dennoch war es ein Impuls für den deutschen Atomausstieg. Auch nach Mannheim wissen wir nicht mehr als vor dem Mord. Wird es dennoch ein Impuls?