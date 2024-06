Herr Bärsch erklärt, warum Deutschland ein neues Postgesetz braucht.

Die Post darf Briefe künftig noch langsamer zustellen. Das ist der Kerngedanke des neuen Postgesetzes, das der Bundestag am Donnerstag beschlossen hat und das schon im Juli dem Bundesrat zur Bestätigung vorliegen soll, wenn die Post mitspielt. Schuld an dieser Entwicklung sind die Postkunden selbst, denn die wenigsten von ihnen verschicken noch Briefe und die meisten Briefe, die verschickt werden, will eh niemand haben, weil sie vom Finanzamt oder der Bußgeldstelle kommen. Der Liebesbrief, einst mit Tinte in Schönschrift zu Papier gebracht, ist längst der Chatnachricht gewichen. Auch macht sich kaum noch jemand die Mühe, Zeitungsbuchstaben zu einem kunstvollen Drohbrief zusammenzukleben, seit es E-Mails und Internetforen gibt. Das neue Postgesetz entlastet auch die Paketboten. Sie dürfen Sendungen über 20 Kilogramm nur noch zu zweit tragen. Und millionenschwere Rettungs- und Rentenpakete müssen gar nicht mehr zugestellt werden. Künftig reicht es, sie laut genug anzukündigen.