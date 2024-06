Herr Bärsch erklärt, warum die deutsche Bildungspolitik endlich handeln muss.

Die Sommerferien sind noch keine zwei Wochen alt, da wird schon an ihnen herumgemäkelt, und das zu Recht: Sie haben in diesem Jahr nicht nur viel zu verregnet begonnen, sondern auch viel zu zeitig. Deshalb werden sie auch viel zu früh enden. Nur in Bayern und Baden-Württemberg beginnen die Ferien stets zur gleichen Zeit und dauern bis in den September hinein. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert eine solche Kontinuität für alle Bundesländer. Schülervertretern geht das nicht weit genug. Sie fordern, Schlechtwettertage nicht als Sommertage zu werten, die Ferien um die Zahl dieser Tage zu verlängern und gegebenenfalls direkt in die Weihnachtsferien übergehen zu lassen. Das wäre nur konsequent angesichts der Praxis des Handels, bereits ab August Weihnachtsartikel anzubieten. Beide Forderungen werden sich nie durchsetzen. Grundlegende Einigkeit besteht aber darin, die Sommerferien auch künftig genau dann beginnen zu lassen, wenn es die meisten Staus und Baustellen gibt.