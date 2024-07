Herr Bärsch erklärt, was jetzt für den Jungendschutz getan werden muss.

Laut Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist der Branchenumsatz 2023 um 2,8 Prozent auf 9,71 Milliarden Euro gestiegen. Besonders stark wächst die Belletristik, die der bloßen Unterhaltung dient und deren Wirkung auf den menschlichen Organismus noch immer weitgehend unerforscht ist. Besorgniserregend rasant ist auch der Marktanteil der Kinder- und Jugendbücher gewachsen. Das schreit nach einer kontrollierten Legalisierung von Literatur. Jeder Haushalt sollte maximal drei Bücher besitzen dürfen, selbstverständlich nur für den Eigenbedarf. Lesen in einem Abstand von weniger als hundert Metern zu Schulen und Kindergärten muss verboten werden, denn die Jüngsten sind besonders gefährdet. Immer häufiger berichten Eltern, dass die längst ausgerottet geglaubte Unsitte des Komalesens im Kinderzimmer wieder auflebt. Bei diesem Ritual legen sich die Kleinen abends mit einem Buch ins Bett und schmökern so lange darin, bis sie bewusstlos sind. Oft wachen sie erst am nächsten Morgen wieder auf.