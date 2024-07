Britta Hinkel weiß, dass es vor dem Urlaub nochmal so richtig stressig werden kann

Neulich fragt mich meine beste Freundin Pia: „Und? Urlaubsreif?“

„Auf jeden Fall Lust auf Urlaub“, sag ich.

„Also wenn ich an meinen bevorstehenden Urlaub denke, krieg ich Panik“, sagt Pia.

„Warum denn? Fährst du mit dem U-Boot nach Island oder mit der Deutschen Bahn an die Ostsee?“, sag ich.

„Quatsch! Natürlich nicht. Ganz relaxt in ein Ferienhaus in den Bergen, Natur pur, ausspannen, Seele baumeln lassen, du weißt schon.... Es geht aber um all das, was ich vorher noch erledigen muss“, sagt Pia.

„Na das ist ja nichts Neues! Auf den letzten Metern wird es noch mal so richtig stressig. Glaub mir, da kann ich mitfühlen!“, sag ich.

„Nee! Garantiert hast du nicht so viel zu stemmen wie ich! Du willst bestimmt nicht mit mir tauschen!“, sagt Pia.

„Wir nehmen uns einfach immer viel zu viel vor. Warum eigentlich die Wohnung noch mal eben auf Vordermann bringen, wenn wir dann eh drei Wochen nicht da sind? Den Kleiderschrank kann man auch nach der Rückkehr ausmisten, die Blumen irgend wann mal umtopfen und der Eisschrank muss auch nicht zwingend jetzt abgetaut werden. Aber wie gesagt, ich verstehe dich voll und ganz!“, sag ich.

„Da gehörst du zu einer aussterbenden Spezies!“, sagt Pia.

„Sowieso“, sag ich.

„Mein Umfeld kapiert das einfach nicht und kennt keine Gnade: dies noch schnell waschen, das noch schnell kaufen, da drehst du doch durch!“, sagt Pia.

„Nun komm einfach mal runter und lass die Ferienhaus-Auszeit rankommen!“, sag ich.

„Ich versuch es ja. Aber meine Lieblingskollegin hat mich mit den Worten ,Fahr doch endlich in den Urlaub, wir haben auch mal etwas Ruhe verdient!’ verabschiedet. Verstehst du das?“, sagt Pia.

„Sollte ich?“, sag ich.