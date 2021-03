Gera. Eine schwere Attacke mit einer abgebrochenen Flasche in Saalfeld hat nun ein Nachspiel vor Gericht.

Brutaler Stich mit abgebrochener Flasche in Saalfeld: War es versuchter Mord?

Justizwachtmeister führen den schmalen 29-Jährigen in den größten Sitzungssaal des Landgerichtes Gera: Hier soll sich der Mann wegen eines versuchten Mordes in Saalfeld verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er einem anderen Mann mit einer abgebrochenen Flasche in den Hals stechen wollte.