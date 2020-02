CDU und FDP wollen von Absprachen nichts gewusst haben

Diese Frage ist von größter Bedeutung: Wie konnte es so weit kommen, dass der Thüringer FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzende Thomas Kemmerich bei der Wahl zum Ministerpräsidenten im dritten Wahlgang mit den Stimmen der rechtspopulistischen AfD zum Regierungschef gewählt worden ist? Umso größer ist diese Frage, weil sich inzwischen zentrale Akteure die Verantwortung dafür gegenseitig zuschieben; was einmal mehr die Befürchtung befeuert, dass sich Derartiges wiederholen könnte. Immerhin will ja niemand etwas falsch gemacht haben. Besonders Kemmerich nicht.

Als er am Donnerstag bei der Ankündigung seines Rückzuges vom Amt des Ministerpräsidenten gefragt worden war, ob er in den vergangenen Stunden einen Fehler gemacht habe, sagte er zur Antwort: „Nein.“ Tatsächlich gibt es im Grunde nur zwei Möglichkeiten, wie der Ausgang des drittens Wahlgangs zustande gekommen sein kann. Wobei freilich - vom Ergebnis her gedacht - egal ist, welche der denkbaren Varianten tatsächlich die zutreffende ist.

Variante A: Es gab im Vorfeld Absprachen zwischen AfD, CDU und FDP darüber, dass Kemmerich in einem dritten Wahlgang von der Mehrheit dieser drei Fraktionen zum Ministerpräsidenten gewählt werden soll – über den Verfahrenstrick, bei dem die AfD zwar einen eigenen Kandidaten aufstellen, diesen dann aber selbst nicht wählen würde. So, wie es bei der Wahl dann tatsächlich auch kam. Kemmerich erhielt 45 Stimmen, der Linke-Politiker und Ministerpräsidentenkandidat von Rot-Rot-Grün, Bodo Ramelow, 44 Stimmen und der AfD-Kandidat Christopher Kindervater keine einzige. Es gab eine Enthaltung.

Viele glauben an Absprachen, aber Beweise fehlen

Obwohl zum Beispiel die Linke-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow und auch Ramelow inzwischen mehrfach erklärt haben, sie glaubten an derartige Absprachen, gibt es dafür bislang keine belastbaren Belege. Kemmerich hat in den vergangenen Tagen wie auch andere Spitzenvertreter von FDP und CDU mehrfach beteuert, es habe solche Absprachen nicht gegeben.

Variante B, die bis zum Beweis von Variante A die wahrscheinlichere zu sein scheint: Die Thüringer Liberalen und die Thüringer CDU haben sich völlig verzockt. Sie haben die Warnungen nicht ernst genommen, dass der dritte Wahlgang genau so laufen würde, wie er schließlich gelaufen ist. Dass es diese Warnungen gegeben hat, ist unstrittig, auch wenn aus den Reihen von CDU und FDP in den vergangenen Tagen immer wieder beteuert worden ist, dieser Wahlverlauf und -ausgang sei auf keinen Fall so vorherzusehen gewesen. Diese Darstellung der Ereignisse ist im höchsten Maße unglaubwürdig, auch wenn sie der Bundesvorsitzende der FDP, Christian Lindner, am Donnerstag in Erfurt gleich mehrfach wiederholt hatte. Die Kandidatur, sagte Lindner, sei als Symbol gemeint gewesen, dass es neben den Kandidaten von links und rechts noch einen Kandidaten der Mitte gebe; also Kemmerich. „Zu keinem Zeitpunkt hat man mir oder der FDP-Parteiführung den Eindruck vermittelt, bei dieser Kandidatur bestehe eine ernstzunehmende Erfolgsaussicht“, sagte Lindner.

Diese Aussage ist nicht nur deshalb unglaubwürdig, weil die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer erklärte, sie und „andere auch“ hätten darauf hingewiesen, „dass es die Gefahr gibt, dass die AfD genau dieses Spiel spielen wird, das sie gespielt hat“, hatte sie unmittelbar nach der Wahl in einem ZDF-Interview gesagt. „Ich habe darüber auch im Kontakt gestanden mit Christian Lindner.“ Diesen habe sie „sehr herzlich darum gebeten“, dafür zu sorgen, „dass die FDP keinen Kandidaten aufstellt“. Dann schob sie nach: „Es war aus meiner Sicht erkennbar, dass die Gefahr einer AfD-Volte besteht.“

Kemmerich hätte die Annahme der Wahl verweigern können

Noch unglaubwürdiger als im Falle der Bundesparteien von CDU und FDP sind Behauptungen aus den Landesverbänden von Union und Liberalen, das Abstimmverhalten der AfD im dritten Wahlgang habe sich nicht vorhersehen lassen. Nicht nur, dass in mehreren Medienberichten im Vorfeld der Ministerpräsidentenwahl präzise das Abstimmungsverhalten der Rechtspopulisten so vorherbeschrieben worden war, wie es schließlich eintrat. Unmittelbar vor dem dritten Wahlgang wurde auf den Fluren des Landtages - auf denen sich zu dieser Zeit auch die Abgeordneten von CDU und FDP bewegten - erzählt, dass die AfD gleich ihren Kandidaten opfern und für Kemmerich stimmen wolle. Auch im allerletzten Moment hätte es für die einzelnen Abgeordneten ebenso wie für die Fraktionsführungen also noch die Möglichkeit gegeben, sich der Stimme zu enthalten, statt für Kemmerich zu stimmen.

Als Kemmerich dann 45 Stimmen erhielt, hätte er die Annahme der Wahl verweigern können. Denn da war nicht mehr zu übersehen, woher die entscheidenden Stimmen kamen.

