Dem Elend davonlaufen - Jenaerin macht preisgekrönten Dokumentarfilm

Wenn Gabriele zu DDR-Zeiten der Enge entfliehen und Freiheit erleben wollte, ging sie laufen. Rund um Jena. Deshalb weiß sie so gut, dass Laufen mehr bedeutet als Bewegung. Und um diesen Aspekt des Laufens geht es in ihrem preisgekrönten Dokumentarfilm „Skid Row Marathon“, der von einem Projekt mit Obdachlosen in Los Angeles handelt.

Aber schauen wir zunächst mehr als drei Jahrzehnte zurück: Ende der 1980er-Jahre lernt Gabriele aus Jena Mark kennen, einen jungen US-Amerikaner auf der Durchreise. Sie verlieben sich, wollen zusammenbleiben. Einer solchen Verbindung werden zu Mauerzeiten viele Steine in den Weg gelegt. Aber die beiden schaffen es, in der DDR zu heiraten. Und Gabriele, die nun Hayes mit Nachnamen heißt, darf schließlich in die USA auswandern.

Das Ehepaar Hayes lebt mittlerweile in Los Angeles und hat sich im Filmgeschäft einen Namen gemacht. Derzeit ist Gabriele Hayes auf Heimatbesuch; ihr Mann Mark begleitet sie. Im Gepäck haben die Filmemacher ihre filmische Dokumentation, die am Samstag in Jena zu sehen sein wird. Gezeigt wird die Geschichte über das Elend mitten in Los Angeles – und wie einige Menschen dank der Hilfe eines Strafrichters sich auf den Weg machen, diese Not hinter sich zu lassen. Die Dokumentation legt das Augenmerk vor allem auf die Stärke von Menschen, die eigentlich am Boden sind. Aus vielfältigen Gründen. Gabriele Hayes erzählt im Gespräch mit dieser Zeitung, wie geschockt sie war, als sie zum ersten Mal gesehen hat, dass Menschen in der Skid Row tatsächlich auf der Straße leben – in Zelten, in Hütten aus Pappkartons.

Skid Row in Downtown LA ist als Obdachlosenviertel berüchtigt. Schon seit vielen Jahrzehnten sind dort die Ärmsten zuhause; nur zehn Kilometer entfernt von Beverly Hills. Und die Zahl derer, die keine Unterkunft haben und deshalb draußen nächtigen müssen, wächst rasant. 60.000 sollen es mittlerweile sein – Los Angeles zählt damit fast so viele Obdachlose wie Weimar Einwohner hat. Unter denen, die auf der Straße campieren, sind Menschen, die aus dem Knast kommen, Süchtige, aber auch Personen, die sich trotz Arbeit keine Wohnung mehr leisten können. Denn: Los Angeles zieht viele Menschen an, viel mehr, als hier Wohnraum finden können. Und dieser Wohnraum ist teuer. Selbst mit Job bleibt manchem nur das eigene Auto als Schlafplatz...

Gabriele Hayes hat das Laufen nie aufgegeben in all der Zeit in den USA. Und als sie – Jahre nach ihrer ersten Begegnung mit der Armut in Skid Row – erfuhr, dass ein Richter mit einigen Obdachlosen für einen Marathon trainierte, hat sie das sofort angesprochen. Der Richter war von einem, den er einst zu einer langjährigen Haft verurteilt hatte, nach der Freilassung angesprochen worden: Man müsse etwas für Menschen wie ihn tun. Ihnen Hoffnung geben. Gabriele Hayes verstand sofort, warum Menschen in einer Zwangslage loslaufen wollen. So entstand die Idee zu dem Film. Im Obdachlosenviertel gibt es einige Missionshäuser, die sich um Menschen in Not kümmern. Die Läufer im Film kommen vor allem aus der „Midnight Mission“.

Doch zuerst musste das Ehepaar Hayes zu den Menschen, die ihrem Elend davonlaufen, Vertrauen aufbauen. Das gelang, indem sie und ihr Mann zunächst wochenlang einfach mitliefen. „Sie haben gemerkt, dass wir es ernst meinen und ehrlich mit ihnen umgehen“, sagt Gabriele Hayes. Die Filmemacher wollten nicht vom Leid profitieren, sondern das Augenmerk auf die Kraft dieser Menschen lenken. Entstanden ist zudem eine Verbindung mit den Menschen in Skid Row, die anhält. Gabriele Hayes bringt immer wieder selbst gebackenen Kuchen mit, deckt den Geburtstagstisch für Läufer mit einer richtigen Tischdecke. Mark Hayes sagt, das sei typisch für seine Frau.

Gabriele Hayes sagt zur Botschaft des Films: „Jeder Mensch hat schon eine schlechte Entscheidung im Leben getroffen. Aber jeder Mensch hat auch eine zweite Chance verdient. Die Menschen in unserem Film haben durch den Richter, das Laufen und die Gemeinschaft im Laufklub ihre eigene Würde wieder gefunden und unerwartete Dinge im Leben erreicht.“ Es sei wichtig, dass Menschen, die Hilfe brauchen, eine Hand ausgestreckt werde. „Diese Einstellung habe ich aus der DDR-Zeit mitgenommen“, sagt Gabriele Hayes. „Der Film hat eine globale Botschaft. Helfen in der Not: Das gilt auch für Deutschland und nicht nur für Skid Row“, sagen Mark und Gabriele Hayes.

Nachdem der 85 Minuten dauernde Film bereits im Rahmen des Berlin-Marathons Aufsehen erregte, könnten sich die Hayes gut vorstellen, dass er etwa auch zum Rennsteiglauf Zuschauer finden würde. Sie wollen jetzt Kontakte für weitere Aufführungen knüpfen.

Skid Row Marathon: Samstag, 7. März, 17 Uhr im Schillerhof Jena, anschließend Diskussion mit dem Filmemacher-Ehepaar Hayes