Die Präsidentin aller Abgeordneten ist jetzt Birgit Keller

Vor genau 30 Jahren schrieb Helmut Kohl sein Zehn-Punkte-Programm auf dem Weg zur Einheit. Zur gleichen Zeit verfassten Christa Wolf und andere Intellektuelle in der DDR den Aufruf „Für unser Land“, den mehr als eine Million Menschen unterschrieben – auch Lothar de Maizière, der später die DDR zur Einheit führte. An diese Ereignisse erinnerte Birgit Keller (Linke) bei ihrer ersten Rede als neue Landtagspräsidentin. 52 der 90 Abgeordneten hatten ihr kurz zuvor das Vertrauen geschenkt: wegen ihrer Erfahrung als Kommunal- sowie Landespolitikerin und Ministerin – und trotz ihrer einstigen Karriere als Nordhäuser SED- und FDJ-Funktionärin.

Keller will allen Abgeordneten – auch denen, die ihr nicht die Stimme gaben – eine gute Präsidentin sein. Sie will sich dabei an ihren Vorgängern –- neben Birgit Diezel vor allem Christian Carius (beide CDU) – orientieren. Carius würdigte sie als einen Landtagspräsidenten, der klare Worte gefunden habe, gegen jene, „die das Rad der Geschichte zurückdrehen wollten oder wollen“. Zugleich habe er sich gegen Angriffe etwa auf Büros ganz unterschiedlicher Parlamentsangehöriger gewandt. Diese Verknüpfung Kellers brachte ihr einen ersten Beifall aus allen Fraktionen ein.

Die Linke, mittlerweile 60 Jahre alt, erklärte, sie habe sich nie der Verantwortung entzogen, SED-Unrecht klar zu benennen. Sie bringe den Opfern Respekt entgegen. Keller sprach darüber, wie sich ihr Leben und das Leben vieler Menschen 1989/90 grundlegend verändert habe: „Wandel mitten im Wandel“ nannte sie diese Zeit, in der sie sich nicht ins Private zurückzog, sondern am Runden Tisch mitarbeitete und in der jungen Demokratie bald in die Kommunalpolitik ging.

Als Vize stehen Keller Henry Worm (CDU), Dorothea Marx (SPD), Astrid Rothe-Beinlich (Grüne) und Dirk Bergner (FDP) zur Seite, wobei Worm mit 62 Stimmen das meiste Vertrauen gezollt wurde. Durchgefallen – wenn auch mit 39 Ja- bei 42-Nein-Stimmen recht knapp – ist Tosca Kniese. Die AfD-Fraktion verzichtete dennoch auf einen zweiten Wahlgang.