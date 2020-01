Diskussion um Schwimmzeiten und Entgelte für Vereine

Hans-Jürgen Häfner ist optimistisch. Er glaube, sagt der Vorsitzende des Kreissportbundes Weimarer Land, dass die Debatte um die Nutzungszeiten in der Schwimmhalle auf einem guten Weg ist, die kommunale Apoldaer Beteiligungsgesellschaft (ABG) und die Vereine eine vernünftige Lösung im Sinne des ehrenamtlichen Engagements finden werden.

Dass sich Häfner vermittelnd in die seit Monaten schwelende Diskussion einschaltete, liegt an der nicht ganz einfachen Konstellation. So würden in der Schwimmhalle unterschiedliche Interessenlagen diverser Nutzer aufeinandertreffen. Er nennt den öffentlichen Badebetrieb, den Schwimmunterricht des Schulträgers, den Bedarf der Vereine wie Triathlon-Verein, Ausdauersportclub Apolda, Allgemeiner Schwimm-und Triathlon Verein Apolda sowie die Wasserwacht, die den Schwimmsport gezielt fördern.

Hinzu komme, dass sowohl die ABG als auch die Vereine Schwimmkurse anbieten, was eine gewisse Konkurrenz erzeuge. In Anbetracht all der Nutzungsinteressen sei die Frage nach den Kapazitäten eine zentrale, konstatiert Häfner. Eben darum und um die seitens der ABG vorgeschlagenen neuen Zeitfenster (und neue, höhere Nutzungsentgelte für die Vereine) zur Schwimmbadnutzung für die Vereine drehe es sich seit Herbst 2019. Noch sei keine Lösung auf dem Tisch, weil seiner Einschätzung nach kaufmännische Aspekte, denen die ABG unterliegt, und Anforderungen des Leistungs- (nur wenige Nutzer auf der Trainingsbahn) und Breitenschwimmens (viele Nutzer pro Bahn) in Einklang gebracht werden müssen. Um eine Lösung zu finden, brauche es auch die Abstimmung der Vereine untereinander.

Aus seiner Sicht sei es so, dass die ABG daran interessiert sei, Zeitfenster in der Schwimmhalle, die aus kaufmännischer Sicht ertragreicher sind, besser zu nutzen, um mehr Umsatz zu generieren. Dafür würden Vereine, so sein Eindruck, künftig für sie ungünstigere Zeitfenster zur Nutzung überlassen bekommen.

Grundsätzlich sei festzuhalten, dass der Bäderbetrieb nur aufrechterhalten werden könne, weil die Energieversorgung Apolda Gewinne erwirtschafte und innerhalb der „kommunalen Familie“ qua Querverbund Geld zur Stützung der Bäder fließe. Angesichts tendenziell sinkender Erträge bei der Energieversorgung, wäre es indes nachvollziehbar, wenn die ABG versuchen würde, mehr zu erwirtschaften. Das dürfe aber nicht zu Lasten der Verein passieren, warnt Häfner und verweist auf deren Gemeinmnützigkeit und das Ehrenamt.

Derzeit gelten aber noch sowohl bezüglich der Zeiten als auch der Entgelte die alten Vereinbarungen.

Zwei essenzielle Punkte seien jedenfalls baldmöglichst zu klären: Nutzungszeiten für Schwimmvereine, mit denen die sinnvollerweise auch etwas anfangen können und angemessene Nutzungsentgelte für die Vereine. Letztere wiederum sollten Überlegungen anstellen, wie sie als Gegenleistung gegenüber der ABG weitere Aufgaben im öffentlichen Interesse schultern. So könnten die Verein möglicherweise temporär mit Rettungsschwimmern im Freibad oder in der Schwimmhalle aushelfen, so Häfner. Die ganze Debatte sei auch vor dem seit Jahresbeginn in Thüringen geltenden Sportstätten-Förder-Gesetz zu sehen. Dieses nämlich ermögliche den Vereinen die kostenfreie Nutzung auch von Schwimmhallen, so Häfner. Zwar sei das Gesetz da, aber fehle noch die entsprechende Ausführungsverordnung, so dass die Kommunen und deren Töchter wie die ABG noch nicht wüssten, wie die Beantragung und Abrechnung läuft, wie die Mittel genau verteilt werden.

Laut Häfner stehen für Apolda vom Land wohl rund 45.000 Euro zur Verfügung. Das Geld könnte zugunsten der Vereine, also auch zur Erstattung von Nutzungsentgelten in der Schwimmhalle eingesetzt werden. Die Details sind aber noch offen.