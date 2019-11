Endspurt für Unterschriften gegen Windräder im Wald bei St. Gangloff

Die Zeit drängt für die St. Gangloffer Bürgerinitiative „Unser Holzland – Kein Windkraftland“, deren Mitstreiter Ende Oktober eine Petition „Waldschutz ist Klimaschutz“ auf den Weg gebracht haben. Sie wollen mit der von BI-Mitglied Kerstin Bärthel eingereichten Petition eine Änderung des Thüringer Waldgesetzes im Paragraf 10 erwirken. Sie fordern unter dem benannten Paragrafen die Aufnahme des Passus: „Änderung der Nutzungsart ist für den Bau von Windenergieanlagen im Wald verboten“. Damit unterstreicht die Bürgerinitiative ihre Absicht, ein generelles Verbot von Windkraftanlagen im Wald im Waldgesetz festzuschreiben. Bisher sei die Ausweisung von Windvorranggebieten im Wald entsprechend der gesetzlichen Regelungen möglich, informiert Kerstin Bärthel.

Unterstützt werde die St. Gangloffer Petition unter anderem von Bürgerinitiativen aus Hermsdorf, Tautenhain, Bad Klosterlausnitz sowie Hundhaupten/Saara.

Über eintausend Stellungnahmen und Widersprüche

Unmittelbar betroffen sind eine große Zahl an Bürgern, die an oder neben einem ausgewiesenen Windvorranggebiet leben. In unmittelbarer Nähe von St. Gangloff ist zum Beispiel das Windvorranggebiet W20 St. Gangloff/Eineborn geplant. Das Waldareal umfasst 221 Hektar Wald. Bisher sei bekannt, dass 31 Anträge zur Errichtung von Windkraftanlagen vorliegen. Für neun Anlagen hat allein die Firma ABO Wind einen Antrag auf Genehmigung gestellt, informiert die BI.

Von den betroffenen Bürgern wurden über eintausend Stellungnahmen und Widersprüche gegen den Bau von Windkraftanlagen beim Umweltamt des Landratsamtes eingereicht. Ein Ergebnis, so die BI, liege zurzeit aber noch immer nicht vor, weil die Auswertung noch nicht abgeschlossen sei.

Jetzt sei die Zeit reif für einen kräftigen Endspurt, denn nur bis 9. Dezember kann die Petition unterschrieben werden, informiert die St. Gangloffer Bürgerinitiative. Insgesamt seien 1500 Unterzeichner nötig, damit die Petition angenommen wird. Um dieses Ziel zu erreichen, habe man Unterschriftenlisten in zahlreichen Orten und öffentlichen Einrichtungen ausgelegt, so Edelgard Gimper. In einigen Mühlen, in Gaststätten, Buch- und Blumenläden, Autohäusern und sogar bei Friseuren. Natürlich liegen Listen auch in Rathäusern und in der Verwaltungsgemeinschaft im Hermsdorfer Stadthaus aus.

So wird es gemacht

Gezeichnet werden kann die Petition auch online im Internet. Über die Sucheingabe „Thüringer Landtag Petition“ in der Internetsuchmaske gelangt man auf die Seite „Thüringer Landtag Petitionsplattform Startseite“. Öffnet man die Seite, erhalte man einen Überblick über alle Petitionen: „Wer sich registrieren lassen will, füllt ein Formular aus und wird aufgefordert, dieses zur Prüfung abzuschicken. Danach erscheint die Seite „Petition zur Mitzeichnung“, bei der auf „Alle“ geklickt und anschließend auf „Petition mitzeichnen“ geklickt werden muss“, skizziert BI-Mitglied Erhard Bornschein den Ablauf. Unterzeichnen kann auch, wer noch nicht volljährig ist. Allerdings sollte jeder nur einmal unterzeichnen, entweder schriftlich auf der Liste oder im Internet. „Wenn jemand online und auf den ausgelegten Listen unterschreibt, sind beide Stimmen ungültig“, bittet Bornschein um Beachtung.

