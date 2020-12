Erfurter Volleyballerinnen verlieren 1:3 gegen Straubing

Die Bundesliga-Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt haben das Jahr mit der neunten Saisonniederlage beendet. Gegen NawaRo Straubing verlor das Schlusslicht mit 1:3.

Die Hoffnungen auf den zweiten Sieg in Serie erfüllten sich für Erfurt nicht. Beim 1:3 (11:25, 16:25, 25:18, 14:25) dominierte Straubing phasenweise nach Belieben. Für die Gastgeberinnen, bei denen diesmal Co-Trainer Hayden Nichol für den zurückgetretenen Dirk Sauermann an der Linie stand, kommt nun die einmonatige Punktspielpause zur rechten Zeit.

Wenn die Mannschaft am 11. Januar ins Training zurückkehrt, will der Bundesligist einen neuen Trainer präsentiert haben. Bis dahin ist auch die bittere Niederlage gegen Straubing verdaut. Das nächste Punktspiel wartet dagegen erst am 28. Januar mit dem Auswärtsauftritt in Wiesbaden.

„Wir sind extrem schlecht gestartet. Ein 0:2 hinterlässt natürlich Spuren. Gegen Straubing haben wir meist schlecht ausgesehen. Dass wir auch diesmal nichts reißen konnten, ist extrem frustrierend“, sagte Schwarz-Weiß-Präsident Michael Panse.

„Spiele gegen Teams, die gerade ihren Trainer getauscht haben, sind immer eine Wundertüte“, warnte unterdessen Straubings Trainer Benedikt Frank. Aber mit seiner Mannschaft hatte er leichtes Spiel. Im Gegensatz zur Hinrunde, als Erfurt beim 1:3 immerhin den ersten Satz mit 25:16 gewinnen konnte, lief diesmal bei den Thüringerinnen zu Beginn fast nichts zusammen.

Straubing bestimmte das Geschehen nach Belieben und führte schnell mit 11:3. Mehrfach landeten die Erfurter Bälle im Aus, zudem agierte der Gast aus Bayern wesentlich druckvoller. Der Punkt durch Rica Maase zum 6:13 war für Schwarz-Weiß nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Als im zweiten Durchgang beim 2:6 einmal mehr der Gegner dominerte, schien der Kampfgeist bei Schwarz-Weiß erwacht zu sein. Beim 5:6 war Erfurt wieder heran. Doch Straubing hatte meist eine Antwort parat. Jene Punkte, wie sie Jasmine Gross mit ihrem wuchtigen Ball ins Feld des Gegners zum 12:16 gelang, präsentierte das Schlusslicht viel zu selten. So ging auch Satz Nummer zwei mit 16:25 klar verloren.

Wenigstens im dritten Abschnitt präsentierte sich Erfurt mit einem anderen Gesicht und lag beim 8:3 klar vorn. Nun funktionierte auch mal der Block (15:11) und Gross legte gleich noch einen Zähler zum 16:11 nach. Vor allem Rica Maase setzte sich nun in Szene und belohnte sich schließlich mit dem Punkt zum 25:18-Satzgewinn.

Dann übernahm wieder Straubing klar das Kommando und legte im vierten Satz zum 10:4 vor. Als Schwarz-Weiß bereits mit 9:17 ins Hintertreffen geriet, war die Niederlage endgültig nicht mehr abzuwenden.