Erster Angeklagter im Jungsturm-Prozess ist wieder frei

Theo W. befindet sich nach mehr als sieben Monaten Untersuchungshaft wieder auf freiem Fuß. Der gegen den 26-jährigen vorliegende Haftbefehl wurde vom Gericht außer Vollzug gesetzt. Das bestätigte Rechtsanwalt Björn Fehse, der W. im Prozess vertritt, im Gespräch mit dieser Zeitung.

W. sowie Robin B., Marco K. und Steve W. müssen sich vor dem Landgericht Gera u.a. wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen, Raub und Landfriedensbruch verantworten. Sie sollen wesentlicher Teil der Erfurter Hooligan-Gruppe „Jungsturm“ sein, die sich zum Fußballverein Rot-Weiß Erfurt bekennt und insbesondere tief ins rechtsextreme Milieu verstrickt sein soll.

Dass der bekannte Kickboxer aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, hat er offenbar einer durch seinen Rechtsanwalt verlesenen Einlassung in der vergangenen Woche zu verdanken. Darin hatte W. dem Grunde nach eingeräumt, was in der Anklageschrift vorgeworfen wird.

Die anderen drei Angeklagten sitzen weiter in Untersuchungshaft

Die Kammer habe, bestätigte der Anwalt, im Anschluss an diesen Hauptverhandlungstermin eine Haftprüfung von Amts wegen veranlasst – das ist nicht unüblich. Haftgründe hätten demnach nicht mehr vorgelegen. Offenbar sieht die Kammer auch nicht mehr die Gefahr einer Verdunklung.

Die anderen drei Angeklagten sitzen weiter in Untersuchungshaft und hüllen sich in dem Prozess nach wie vor in Schweigen. Sie sagten auch am Donnerstag nicht aus, als vor der Staatsschutzkammer weiter verhandelt wurde. Dabei wurden diverse Zeugen vernommen, u.a. Opfer eines Angriffs am Bahnhof Saalfeld im Jahr 2018. Daran sollen die Angeklagten beteiligt gewesen sein.

Dass der zu drei Jahren Haft verurteilte mutmaßliche Hooligan Felix R. im Prozess als Zeuge aussagen wird, rückt indes in weite Ferne. Denn R., der ebenfalls dem „Jungsturm“ zugerechnet wird, ist gegen ein in der vergangenen Woche gegen ihn gesprochenes Urteil in Revision gegangen. Dem Urteil lag ein Deal zwischen den Prozessbeteiligten zugrunde.