Falsche Masken-Atteste und mehr: Fast 50 Mediziner aus Thüringen unter Verdacht

Jena/Weimar Schon im Februar waren einige Beschwerden gegen Thüringer Mediziner wegen ihres Verhaltens in der Corona-Krise bekannt geworden. Wie sich nun zeigt, werden die Hinweise nicht weniger.

Bei der Landesärztekammer Thüringen sind zuletzt immer mehr Fälle bekannt geworden, in denen Mediziner gegen berufsrechtliche Vorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstoßen haben sollen. Derzeit liegen Hinweise gegen 49 Ärzte vor, sagte eine Sprecherin der Kammer. Mitte Februar waren es 22 Hinweise gewesen. Die Landesärztekammer Thüringen hat etwa 13.000 Mitglieder. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog