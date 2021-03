Im Landkreis Sömmerda wurde am Donnerstag Falschgeld entdeckt. (Symbolbild)

Sömmerda Im Landkreis Sömmerda sind an unterschiedlichen Stellen zwei falsche Fünfzig-Euro-Scheine entdeckt worden.

Im Landkreis Sömmerda tauchten am Donnerstag zwei gefälschte Fünfzig-Euro-Scheine auf. Wie die Polizei am Freitag informierte, fiel in einer Bank-Filiale ein Schein auf und bei einem Bäcker wurde ebenfalls festgestellt, dass sich unter den Scheinen ein Falsifikat befand.

Das Falschgeld wurde sichergestellt, die Ermittlungen würden noch andauern.