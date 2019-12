Apolda. Die traditionelle Jahresabschluss- und Weihnachtsfeier des HSV steht Samstag an. Das Programm dürfte wieder für kurzweilige Unterhaltung sorgen.

Fete des HSV so gut wie ausverkauft

Einen unterhaltsamen Abend verspricht die alljährliche Weihnachtsfeier des HSV. Am Samstagabend steht die Großveranstaltung mit rund 500 Gästen wieder an.

Traditionell wird es in der Apoldaer Stadthalle ab 19.30 Uhr ein originelles Programm geben, bei dem die „Kaiserkronensingers“ eine feste Größe darstellen. Seit Wochen trainieren die Männer in der Dreifeldhalle ihre Showeinlagen, auf die man schon gespannt sein darf.

Mit ins kurzweilige Programm eingebunden sind wieder Mitwirkenden vom Tanzsportverein Sömmerda.

Zudem hat sich das Artistik-Studio Toledos aus Jena angesagt. In diesem Jahr mit auf der Bühne dabei sein werden außerdem diverse Mannschaften des HSV, auch sie wollen zur Unterhaltung der Fans des HSV, der Sponsoren sowie der Sympathisanten beitragen.

Der Einlass für die Jahresabschlussveranstaltung, die so gut wie ausverkauft ist, beginnt 18.30 Uhr.

Das Catering beziehungsweise die Getränkeversorgung liegt an diesem Abend in der Hand der Mitarbeiter des Hotels am Schloß.

Für passende Tanzmusik im Saal werden die Jungs von Dacapo sorgen. Im Bistro nebenan hat Christian Ebert, alias Sounds mit Hut, dann bis ins Morgengrauen hinein die Hände an den Reglern.