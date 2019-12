Feuerwehr Liebstedt rettet Bussard

Wenn es die Feuerwehr nicht gäbe, man müsste sie unbedingt erfinden, schließlich hilft sie in den verschiedensten Lebenslagen.

So rückten die Kameraden der Liebstedter Wehr zu Heiligabend aus, um einen Bussard aus misslicher Lage zu befreien. Der Vogel hatte sich an der Landstraße in einem Birnbaum verfangen und war derart eingeklemmt, dass er menschliche Hilfe benötigte.

In rund acht Meter Höhe wurde das Tier durch die Männer befreit, die eine entsprechende Leiter parat hatten. Zudem war nach Auskunft von Kreistierarzt Dr. Stefan Kleinhans eine ausgefeilte Abseiltechnik zum Einsatz gekommen.

Die medizinische Grundversorgung des Vogels sei über die Tierarztpraxis Runge-Hille erfolgt.

Unter anderem hat sich der Vogel einen Flügel kompliziert gebrochen, so dass seine Prognose eher ungünstig ausfällt, heißt es bei Stefan Kleinhans.

Trotzdem sei den Kameraden herzlich für ihren Einsatz zu danken. Die Männer hätten dem Bussard ein langes Leiden im Baum erspart, so der Kreistierarzt.