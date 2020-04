Etwa 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Zimmerbrandes in einem Wohnhaus in Westenfeld (Kreis Hildburghausen).

Feuerwehreinsatz wegen Brand in Abstellkammer

Aus bisher unbekannter Ursache hat es Donnerstagnacht in der Abstellkammer eines Wohnhauses in der Straße „Herrnberg“ in Westenfeld gebrannt. Ein Hausbewohner nahm Brandgeruch aus der darüberliegenden Wohnung wahr und klingelte bei dem 39-jährigen Wohnungsinhaber. Dieser stellte Rauch in seiner Speisekammer fest und informierte die Feuerwehr.

Die Kameraden löschten den Brand und lüfteten das Gebäude. Nach ihrer Schätzung entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

