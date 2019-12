Friedenslicht in Apolda verteilt

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist angekommen. Die neu gegründete Pfadfindergruppe aus Jena stellte es auch den Apoldaern zur Verfügung. Im Rathaus holten es sich am Vorabend vor Heiligabend rund 70 Bürger ab, um es mit nach Hause zu nehmen.

Die Veranstaltung stellte das vorletzte „Türchen“ in der vorweihnachtlichen Traditionsreihe des „Lebendigen Adventskalenders“ dar. Wer mochte, konnte beim Verlassen des Foyers eine kleine Spende hinterlassen, die die Diakonie verwaltet, um sie entsprechend des guten Zwecks, nämlich dem Nothilfefonds, zuzuführen. Mit dem Geld kann spontan und unbürokratisch Menschen geholfen werden, die in eine Notlage geraten sind. Dabei helfen oft auch schon kleine Beträge.

Wie in den vorangegangenen Jahren auch, wurde die Verteilung des Friedenslichtes, das von Israel über Wien auch bis Apolda gelangte, in eine Andacht eingebettet, bei der Superintendent Gregor Heidbrink vom evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Apolda-Buttstädt sprach. Er verwies darauf, dass mit dem Licht Hoffnung und Zuversicht in die Häuser einzieht. Dass es heller wird in der Welt, mehr Solidarität entsteht und Gewalt verhindert wird, darauf setze man. Das Licht, das sich mit der Geburt des „Friedensfürsten“ verknüpft ist, sei ein starkes Zeichen. Heidbrink trug die Worte gemeinsam mit Diakon Daniel Pomm vor.

Zum 14. Mal immerhin fand die Verteilung inzwischen in Apolda statt, sagte Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand. Von immer mehr Bürgern werde diese schöne Tradition angenommen. Habe man einst mit einer Handvoll Leuten begonnen, kämen inzwischen regelmäßig um die 70 bis 80 Menschen mit Laternen, um das Licht weiterzutragen.

Um die stimmungsvolle Atmosphäre zu unterstreichen, sangen die Anwesenden gemeinsam und durch das Gitarrenspiel von Gregor Heidbrink begleitet Weihnachtslieder.