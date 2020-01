Auerstedt. Das Backhausfest gehört zu den großen Traditionen in Auerstedt. Seit 190 Jahren wird es gepflegt und gefeiert. Der Zuspruch lässt nicht nach.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Friss-Dich-Dumm-Kuchen“ zum Backhausfest Auerstedt

Die Auerstedter können feiern. Den Beweis traten sie jetzt beim 24. Backhausfest der Neuzeit an. Wie beliebt das Traditionsfest ist, das es seit 190 Jahren gibt und mit dem stets zu Beginn eines Jahres die historische Verleihung des Backrechtes ans Dorf gewürdigt wird, bewies der Umstand, dass bereits geraume Zeit vor Veranstaltungsbeginn so ziemlich alle Plätze in der Turnhalle besetzt waren.

Die Auswahl an Kuchensorten war auch beim Auerstedter Backhausfest des Jahres 2020 einfach riesig. Foto: Dirk Lorenz-Bauer Kein Wunder, hatten die emsigen Backfrauen aus dem Ort 40 Kuchen gebacken. Die Auswahl war üppig. So fanden sich auf den Blechen Selterskuchen, Sieben-Tassen-Kuchen, Schneewittchen-Kuchen und sogar ein „Friss-Dich-Dumm-Kuchen“. Die Schlange am Tresen war entsprechend lang. Für durstige Seelen gab es außer Kaffee auch Gerstensaft. Zur Stimmungsaufhellung sorgten allein schon die 150 Liter Freibier, das Vereinsbrauerei, Sportverein und Gemeinderat gedrittelt sponserten. Für die musikalische Unterhaltung sorgte das Vereinbrauereiorchester in gewohnter Weise. Natürlich läutete der „Bimmelmann“, alias Jörg Konczak, die Veranstaltung unüberhörbar ein: „Liebe Leute lasst euch sagen, die Zeit hat ein neues Jahr geschlagen, drum steh’ ich hier um zu verkünden, gesundes neues Jahr zu wünschen!“ Viele Jahre lang war Klaus Trillhose der Mann mit der Glocke. Er ist aus Altersgründen aber nicht mehr dabei. Anders Heimatfreund und Ortshistoriker Werner Meister. Der 81-Jährige ist vielen als langjähriger Chef des Auerstedter Heimatvereins ein Begriff. Der inzwischen überalterte Verein befinde sich in regulärer Auflösung. Der Prozess werden noch bis Mitte des Jahres dauern. sagt Meister. Dann ist der Heimatverein selbst Geschichte. Im Gespräch mit unser Zeitung sagte er zudem, dass es ihn freue, dass der Generationenwechsel und der Übergang der Traditionspflege auf den Sportverein (SV) gelungen sei. So könnte das Erbe würdig fortgesetzt werden. Karl-Heinz Schwarzer (links) und Werner Meister (rechts) wurden für ihr Engagement rund ums Auerstedter Backhausfest geehrt. Foto: Dirk Lorenz-Bauer Für ihr langes Engagement wurden Meister und Karl-Heinz Schwarzer mit je einem Präsentkorb durch Florian Weise geehrt. Schwarzer stand dem „neuen SV-Bäcker“, Tobias Kirsch, bisher zu Seite, um ihm die Kniffe des Backens von Sauerteigbroten beizubringen. Immerhin 140 Laibe wurden aus dem Backofen gezogen und verkauft. Traditionell zu Gast ist Günter Ramthor. Der Ex-Geschäftsführer der Vereinsbrauerei Apolda hatte diese Mal seinen neuen Geschäftsführer Carsten Schütz dabei, der sich den Auerstedtern bei seinem ersten öffentlichen Auftritt vorstellte. Auch der neue Landtagsabgeordnete Thomas Gottweiss (CDU) nahm sich Zeit. Er bestellte unter anderem Grüße von Amtsvorgängerin Christine Lieberknecht (CDU). Aber in Auerstedt gab es nicht nur Kuchen, Bier, Brot und Deftiges, sondern auch eine gut bestückte Tombola. Für ein Euro war man dabei, konnte so die Chance auf Gutscheine fürs Resort Schloss Auerstedt Thermebesuch oder Sachpreise wahren. Der Erlös ist für die Vereinskasse des SV vorgesehen. Wer ein Los erwarb, konnte also etwas für den guten Zweck tun. Auerstedts Ortschaftsbürgermeister Kay Kirsche ließ es sich nicht nehmen, allen Gästen ein gesundes neues Jahr zu wünschen und dem SV für die Fortsetzung der Backhaustradition zu danken. Der SV hatte die Organisation 2019 vom Heimat- und Traditionsverein übernommen.