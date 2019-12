Letzte Videothek weit und breit: Kunden schätzen Angebot in Pößneck

Die dunkle Jahreszeit lässt an langen Abenden Familie, Freunde und Bekannte enger zusammenrücken. Während die einen schmökernd ein Buch nach dem anderen verschlingen, die anderen Hörspielen lauschen oder die Spielekonsole hervorholen, versammeln sich wiederum andere am heimischen Fernseher. Wie auch immer die familiären Traditionen aussehen, Medien spielen im Alltag eine große Rolle.

Bei Martina Höfner gehört der regelmäßige Gang in die Videothek zum guten Ton. Sie mag es, in der Pößnecker Videothek nach Filmklassikern oder neuen Titeln zu stöbern. Dabei ist sie nicht die einzige, die am Freitagnachmittag im wohl einzigen Verleihgeschäft dieser Art im Saale-Orla-Kreis unterwegs ist.

Kunden seien vom einheitlichen Programm der Streamingdienste gelangweilt

Familien mit Kindern, Senioren und Jugendliche sind zwischen den weihnachtlich geschmückten Regalen zu entdecken. „DVDs, Videos, Videospiele werden wieder mehr nachgefragt, besonders die Klassiker“, sagt Geschäftsführerin Mandy Wöller. „Viele langweilt das einheitliche Programm der Streamingdienste wie Netflix, kommen wieder ins Verleihgeschäft und suchen nach Alternativen, die sie so nur schwer im Fernsehen oder im Internet finden“, sagt sie. Man erinnere sich wieder an die Videotheken und deren breites Angebot.

Manch einer entdeckt auf dem heimischen Dachboden Videokassetten wieder, die lange vergessen schienen. Diese Kunden fragen nach geeigneten Abspielgeräten, die zumeist in den Haushalten nicht mehr vorhanden sind. Videorekorder lägen wieder im Trend, regelmäßig fragen Kunden nach. „Die gibt’s natürlich nur noch gebraucht. Bei Haushaltsauflösungen tauchen manchmal welche auf“, weiß Wöllner.

Klassische Filme gehen immer

Ob nun auf Video, DVD oder Blu-ray zu den Festtagen gehören der „Grinch“, „Stirb Langsam“, „Frau Holle“ und „Santa Claus“ zu den gefragten Titeln, „natürlich auch Erotikfilme, die gehen immer“, sagt die Videothekenbesitzerin. Aber auch Defa-Märchen haben bis heute einen festen Platz in den Herzen der Kunden. „Zwar eher bei den Eltern oder Großeltern“, weiß sie, aber „sie wollen ihre Lieblingsfilme von damals den Kindern und Enkeln zeigen.“

Unter den geschätzten 10.000 Trägermedien sei für jeden irgendetwas dabei, so Wöllner. Friseurin Martina Höfner hat auch schon ein paar Ideen, welche Filme sie sich zu Weihnachten ausleiht: „Aschenbrödel und Kevin allein Zuhaus landen zu den Festtagen im DVD-Player“, sagt sie und verabschiedet sich. „Tschüss, bis zum nächsten Mal!“

