In diesem Jahr bleiben die Geschäfte beim Höhlerfest in Gera geschlossen. (Archivfoto)

Auf Antrag der Gewerkschaft ver.di hat das Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar die Öffnung von Geschäften in Gera am 3. und 4. Oktober gestoppt. Darüber informierte das Oberverwaltungsgericht am Mittwoch.