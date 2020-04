Die Sonderausstellung „Tracking Talents“ im Glockenstadtmuseum Apolda wird bis in den August verlängert. Das Museum öffnet am 1. Mai wieder.

Glocken-Stadt-Museum öffnet am 1. Mai wieder

Das Glocken-Stadt-Museum ist ab Freitag, dem 1. Mai wieder geöffnet. Infolge der Verordnung zur Corona-Pandemie war es geschlossen worden. Das Museum ist laut Verwaltung dienstags bis sonntags 10 bis 17 Uhr zugänglich. Die Besucher erleben exklusiv in der Sonderausstellung „Tracking Talents‘ – Mode (ver)folgen“ Ergebnisse der Strick- und Textilworkshops der Jahre 2018 und 2019. Im Museum gelten die Corona-Schutzregeln. Da 2020 keine Modenacht stattfindet, habe sich die Stadtverwaltung entschieden, die Ausstellung bis zum 30. August zu verlängern, heißt es. Die in dieser Zeit geplante Ausstellung „The Art of John Lennon – Sammlung Wahle“ wird auf 2021 verschoben. Ab 20. September gibt’s mit „Glanzstücke und Spitzenwerke“ eine weitere textile Sonderausstellung im Museum. „Textil Art Thüringen“ steht inhaltlich dafür.