Goldener Spatz, Kulturarena und SMS-Festival: Thüringer Höhepunkte 2020

Thüringen startet Themenjahr „Musikland Thüringen“

1. Januar

Der Freistaat möchte 2020 mit dem Themenjahr „Musikland Thüringen“ auf seine musikalische Tradition aufmerksam machen. Neben bedeutenden Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Franz Liszt und Heinrich Schütz haben sich hier auch große Festivals etabliert wie SonneMondSterne und das Rudolstadt Festival. Rund ums Jahr wird es eine Vielzahl an Veranstaltungen dazu geben.

Biathlon-Weltcup in Oberhof

9. bis 12. Januar

Thüringens Wintersportort Nummer eins erwartet erneut Top-Biathleten aus 30 Nationen zum Weltcup. In Oberhof stehen Sprint, Staffel und Massenstart auf dem Programm.

Rennrodel-Weltcup in Oberhof

1. und 2. Februar

Jahr für Jahr pilgern tausende Rodelfans zum Rennrodel-Weltcup nach Oberhof. Im 1,3 Kilometer langen Eiskanal liefern sich die weltbesten Athleten einen Wettstreit um tausendstel Sekunden.

Bundeskanzler Willy Brandt schaute am 19. März 1970 aus seinem Zimmerfenster des Hotels „Erfurter Hof“. Mit „Willy,Willy“-Rufen hatten ihn jubelnde Erfurter begrüßt. Brandt weilte in Erfurt zu Gesprächen mit Willi Stoph. Foto: Manfred Fromm

Vor 50 Jahren besuchte Willy Brandt Erfurt

19. März

Erstes deutsch-deutsches Gipfeltreffen: Bundeskanzler Willy Brandt reiste 1970 nach Erfurt, um den Vorsitzenden des Ministerrates der DDR, Willi Stoph, zu treffen. Für internationales Aufsehen sorgten mehrere tausend DDR-Bürger, die sich vor dem Hotel „Erfurter Hof“ versammelt hatten, obwohl der Platz von Polizei und Stasi abgesperrt worden war. Sie skandierten „Willy Brandt ans Fenster!“ Als er sich schließlich zeigt, wird er jubelnd mit „Willy, Willy“-Rufen begrüßt.

Befreiung des KZ Buchenwald vor 75 Jahren

11. April

Vor 75 Jahren befreiten US-Truppen das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar. Bei deren Ankunft hatten die Häftlinge bereits die Kontrolle übernommen. Ein Teil der Wachmannschaften war bereits geflohen. Im Lager befanden sich 21.000 Häftlinge, weitere 28.000 Gefangene hatte die SS zuvor auf sogenannte Todesmärsche Richtung Süden geschickt.

Olaf Ludwig wird 60

13. April

Der gebürtige Geraer Radsportler Olaf Ludwig gewann 1982 und 1986 die Friedensfahrt und wurde 1988 zudem Olympiasieger. Auch den Rad-Weltcup konnte er 1992 für sich entscheiden. Seit 2015 lebt er wieder in seiner Heimatstadt. Am 13. April wird er 60.

Mehrteiliges Denkmal für Eduard Rosenthal in Thüringen

24. April

Die Stadt Jena will Eduard Rosenthal (1853 bis 1926) endlich ein Denkmal setzen. Es soll an verschiedenen Orten realisiert werden, wo Rosenthal als Jenaer Rektor und Professor für Rechtsgeschichte, als sozialdemokratischer Politiker und Vater der Thüringer Landesverfassung sowie als Förderer von Kunst und Kultur gewirkt hat: an der Universität Jena, am Volkshaus und an der Villa Rosenthal in Jena, darüber hinaus am ehemaligen Fürstenhaus in Weimar, wo 1920 unter seiner Mitwirkung der Freistaat Thüringen gegründet wurde und schließlich am Thüringer Landtag in Erfurt. Die Einweihung ist im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Gründung des Landes Thüringen geplant und findet für Jena am 24. April statt.

100 Jahre Gründung des Landes Thüringen und 30 Jahre Wiedergründung des Freistaates

1. Mai und 3. Oktober

In der Mitte Deutschlands vereinigten sich am 1. Mai 1920 sieben Kleinstaaten - die Freistaaten Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen sowie der Volksstaat Reuß. 70 Jahre später - am 3. Oktober 1990 - kam es im Zuge der Wiedervereinigung auch zur Wiedergründung des Freistaates Thüringen. An beide Jubiläen soll mit Wanderausstellung, Bürgerfest, Tagung und Vorträgen erinnert werden.

Köstritzer Spiegelzelt in Weimar

7. Mai bis 21. Juni

Das Köstritzer Spiegelzelt in Weimar präsentiert Kleinkunst in großartiger Kulisse. In diesem Jahr haben sich unter anderem Sissi Perlinger (8. Mai), Bernhard Hoëcker (11. Mai), Tim Fischer (12. Mai), Lisa Fitz (19. Mai), Sky du Mont (15. Juni) und Götz Alsmann (17. und 18. Juni) angesagt.

GutsMuths-Rennsteiglauf

16. Mai

Jahr für Jahr treffen sich Mitte Mai rund 15.000 Laufverrückte zum größten Landschaftslauf Europas: dem Rennsteiglauf. Die Teilnehmer können zwischen verschiedenen Streckenlängen wählen, zum Beispiel dem Supermarathon (74 Kilometer), dem Marathon (42 Kilometer) und Halbmarathon (21 Kilometer).

Kindermedienfestival Goldener Spatz

24. bis 30. Mai

Das Kindermedienfestival Goldener Spatz in Gera und Erfurt sucht noch bis 18. Januar Medienfans im Alter zwischen 9 und 13 Jahren, die in den zwei Kinderjurys „Kino/TV“ sowie „Digital“ mitwirken wollen. Das eigentliche Festival findet vom 24. bis 30. Mai statt.

Die berühmte Oberweißbacher Bergbahn. Foto: Ulrike Merkel

Oberweißbach feiert mit Rennsteigfest 650-jähriges Stadtjubiläum

28. Juni

Das Städtchen Oberweißbach ist bekannt für seine Bergbahn im schönen Schwarzatal und für das Geburtshaus von Kindergarten-Erfinder Friedrich Fröbel. 2020 feiert die 1600-Einwohner-Kommune ihre Ersterwähnung vor 650 Jahren. Begangen wird das mit dem Rennsteigfest, das diesmal von Oberweißbach ausgerichtet wird.

Rudolstadt Festival

2. bis 5. Juli

Das bedeutendste Roots-, Folk- und Weltmusik-Festival im Lande präsentiert am ersten Juli-Wochenende 300 Konzerte, Workshops und Talks auf 20 Bühnen. Erstmals ist Deutschland Länderschwerpunkt.

Domstufen-Festspiele in Erfurt

10. Juli bis 2. August

Während der Domstufen-Festspiele verwandeln sich die 70 Treppenstufen des Erfurter Dombergs zur spektakulären Opern-Bühne. 2020 inszeniert dort Erfurts Intendant Guy Montavon Giuseppe Verdis „Nabucco“.

Kulturarena Jena

15. Juli bis 16. August

Wegen des Neubaus von Bibliothek und Bürgerservice muss die Jenaer Kulturarena für zwei Jahre ins Paradies ausweichen. Damit verkürzt sich die Festivaldauer in diesem Jahr auf knapp fünf Wochen. Erste Künstler sind bereits bekannt: Thees Uhlmann und Band spielen am 31. Juli, Andrej Hermlin And His Swing Dance Orchestra am 12. August sowie „Deine Freunde“ am 15. August.

Spannung ist beim Schleizer Dreieckrennen garantiert. Foto: Jürgen Müller

Internationales Schleizer Dreieckrennen

24. bis 26. Juli

Top-Teams und -Fahrer für Motorräder und Seitenwagen kämpfen erneut auf dem Schleizer Dreieck um Siege und Punkte. Das Spektakel der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft, kurz IDM, zieht dank seiner euphorischen Stimmung tausende Zuschauer an.

SMS-Festival am Bleilochstausee

7. bis 9. August

Jedes Jahr im August pilgern Tausende Technofans nach Saalburg an den Bleilochstausee, um dort beim Festival „SonneMondSterne“ (SMS) die Stars der Szene zu erleben. 2020 kommen unter anderem Fritz Kalkbrenner, Timmy Trumpet, Seeed, Sven Väth und Alle Farben. SMS ist eines der größten Open-Air-Festivals für elektronische Tanzmusik in Europa.

Apoldaer Musiksommer

21. bis 23. August

Die Glockenstadt bietet beim Apoldaer Musiksommer nun schon im dritten Jahr in Folge große Namen aus der Welt des Pops auf. Diesmal werden Sarah Connor (21. August) und Clueso (22. August) auf der Festwiese erwartet. Am 23. August ist Familientag.

Rudolstädter Vogelschießen

21. bis 30. August

Seit 1722 zieht das beliebte Rudolstädter Vogelschießen Besucher aller Altersgruppen in seinen Bann. Im vereinten Deutschland hat es sich nach Angaben der Stadt zum größten Volksfest in Thüringen entwickelt.

250. Geburtstag des Philosophen Hegel

27. August

Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel wurde am 27. August 1770 in Stuttgart geboren. Nach dem Studium in Tübingen habilitierte er sich 1801 in Jena. Zwischen 1805 und 1807 hatte er eine außerordentliche Professur an der Uni inne. In seinen Jenaer Jahren schrieb er „Phänomenologie des Geistes“.

30. Höhlerfest in Gera

4. bis 6. September

Zum Höhlerfest verwandelt sich Geras Zentrum in eine große Konzert- und Festmeile mit zahlreichen Bühnen. Das Thüringer Altstadtfest erlebt inzwischen seine 30. Auflage. Es erinnert an die historischen Bierkeller, die unterhalb der Stadt angelegt wurden - die Höhler. Erstmals findet das Fest nicht im Oktober, sondern am ersten Wochenende im September statt.

100 Jahre Bauhaus-Töpferei in Dornburg

26. September

Die Bauhaus-Töpferei-Werkstatt in Dornburg wurde 2019 anlässlich 100 Jahre Bauhaus als Museum wieder eröffnet. 2020 feiert die Werkstatt der berühmten Designschule nun selbst 100-Jähriges.

Das könnte Sie auch interessieren: