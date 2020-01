Gott in Mattstedt gemalt, geformt, gebastelt

Fangen Erwachsene an, über Gott zu sprechen, kann es zuweilen recht lange dauern. Auch, weil man meist länger überlegen muss. Denn das, was es dazu zu sagen gibt, ist erfahrungsgemäß überaus facettenreich. Das Thema ist mithin kein leichtes. Dennoch stellten sich ihm rund 20 Teenies der Johannisgemeinde seit September des vergangenen Jahres mindestens ein Mal im Monat.

Um die anregende Kernfrage, wie man sich Gott vorzustellen hat, drehte es sich bei dem Kunstprojekt. Gemalt, mit Ton gearbeitet, mit Holz gewerkelt und kreativ mit Stoff umgegangen wurde da durch die Kinder unter maßgeblicher Betreuung von Gemeindepädagogin Diana Schuchert.

Herausgekommen sind sehenswerte Werke, in denen sich der Eifer, die Fantasie und vor allem auch die Liebe zum Detail widerspiegeln.

Zur Präsentation in der Mattstedter Kirche waren die Bankreihen entsprechend gut besetzt. Vornehmlich die Familien erwiesen den jungen Künstlern nämlich die Ehre.

Heizpilze spendeten wohlige Wärme, Kaffee, Punsch sowie leckere Cocktails standen bereit, und auch Fettbrote, Obst-Spieße sowie Süßes fehlten nicht. All das wurde aber erst gereicht, nachdem der offizielle Teil beendet war.

Schüler Clemens Müller zeigt stolz auf sein Kunstwerk, in dem er seine Vorstellung von Gott – „… eine Burg für mich“ – interpretierte. Foto: Dirk Lorenz-Bauer

Eingebettet war die Vernissage nämlich in einen Gottesdienst unter Leitung von Pastorin Christin Bärwald von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Niederroßla, vulgo Johannisgemeinde.

Mit einem Gleichnis mit Blinden und einem kleinen Experiment mittels spontan gerollter Sehrohre veranschaulichte Christin Bärwald in der Kirche zu Mattstedt, wie unterschiedlich die Aussagen ausfallen, wenn verschiedene Menschen unter bestimmten Bedingungen eine Einschätzung abgegeben sollen. Alles eine Frage der Perspektive mithin. Und eben darum ging es: dass die Kinder ihre persönlichen Perspektiven umsetzen. Dass es vielfältig wird, war also absehbar, was die Ausstellung umso interessanter macht.

Seine eigene Anschauung zu Gott zu präsentieren, das erfordere Mut und Courage, so der Tenor.

Die Teenis jedenfalls gingen engagiert ans Werk – sie blieben zudem nicht in der Theorie hängen, die manchmal ganz schön grau sein kann, sondern malten, sägten, schnitten, klebten, sprühten, kneteten und fanden verschiedenste Ausdrucksformen für die Gottesvorstellungen der Bibel und zugleich ihre ganz persönliche Antwort auf diese komplizierte Frage. Denn schließlich sei Gott wie die Luft – immer um uns, aber nie greifbar, sagte Christin Bärwald.

Einer derjenigen, die sich künstlerisch betätigten, ist Schüler Clemens Müller, der sein Gemälde mit „ … eine Burg für mich“ untertitelte. Ebenso war es bei Charlotte Herzberg. Zu Ton und Farben gegriffen hatte die zwölfjährige Martha Nürnberger.

Die „Junge-Herren“-Band sorgte in der Kirche zu Mattstedt für die musikalische Begleitung zur Vernissage. Foto: Dirk Lorenz-Bauer

Dass es sich in der Kirche Mattstedt um keinen herkömmlichen Gottesdienst handelte, bewies auch die „Junge Herren“-Band, zu der der Gemeindekirchenratsvorsitzende Andreas Schuchert ebenso gehörte, wie Superintendent Gregor Heidbrink. Daneben griffen Ronny Hensel und Falk Gosse zu ihren Instrumenten, um Songs mit christlichen Botschaften anzustimmen.

Die Kollekte des Gottesdienstes war zwei Zwecken gewidmet – der Unterstützung der Polizeiseelsorge der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland sowie der Gemeindearbeit.