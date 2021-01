Grotheer und Jamanka fahren um die EM-Titel

Beim Weltcup in Winterberg will der Jamanka-Bob am Wochenende wieder angreifen.

Erfurt. Mariama Jamanka hatte in den letzten Wochen viel Zeit zum Trainieren. Nachdem die Olympiasiegerin Mitte Dezember im Weltcup planmäßig durch Stephanie Schneider ersetzt wurde, darf die Oberhoferin nun in Winterberg wieder ran. In einem „intensiven Trainingslager“ (so Bundestrainer René Spies) haben sich Jamanka und ihre Kolleginnen auf der WM-Bahn von Altenberg zwischen den Feiertagen auf den Saisonhöhepunkt im Osterzgebirge (5. 14. Februar) vorbereitet. Dabei wurde im Zweier aber vor allem mit dem neuen Monobob geübt. „Es ist eine Umstellung vom Zweier auf den Mono, gerade auf so einer schwierigen Bahn wie in Altenberg, aber sie haben sich alle gut reingefuchst“, erklärte Spies.

In Winterberg kommt es nun im Weltcup (Sa, 11.10 Uhr, ZDF ) zum ersten großen Aufeinandertreffen mit den Nordamerikanerinnen um Weltmeisterin Kaillie Humphries, die sich wegen Corona bisher zu Hause in Form brachten. Nebenbei werden auch noch die Medaillen für die Europameisterschaft vergeben. Dort machte Jamanka bisher immer eine gute Figur, 2017 in Winterberg und 2019 am Königssee holte die 30 Jahre alte Sportsoldatin sogar den Titel.

Auch die Männer sind gespannt auf die Rennen, denn erstmals geht es in dieser Saison auch um den Sieg im Vierer. Mit dem Kanadier Justin Kripps steht zudem erstmals der große Konkurrent der Vorsaison für Francesco Friedrich und Johannes Lochner am Start.

Auf Edelmetall bei der EM hofft auch Skeleton-Weltmeister Christopher Grotheer. Der aktuelle Weltmeister raste in Igls als Dritter erstmals in dieser Saison auf das Podest. „Die Form wird immer besser“, freute sich der Oberhofer. Doch klare Nummer eins ist bisher der Lette Martins Dukurs mit vier Triumphen in allen vier Rennen.

Zwei Thüringer erhalten in den kommenden Wochen ihre Weltcupchance. Skeleton-Pilotin Sophia Griebel, die in der nationalen Selektion gescheitert war darf, sich am Königssee für die WM empfehlen. Sein Debüt in St. Moritz wird der Erfurter Hans-Peter Hannighofer feiern. Der 23-Jährige, der in Innsbruck-Igls bei seiner Premiere sensationell Dritter geworden war, soll sich im Weltcup auf die Junioren-WM eine Woche später an gleicher Stätte „einschießen“.