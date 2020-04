Redakteur Dirk Lorenz Bauer schreibt zur bevorstehenden Bibliotheksöffnung in Apolda.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen: Bibliothek bald wieder geöffnet

Teils für Verunsicherung sorgt die Lockerung einiger corona-bedingter Beschränkungen. Beispiel Bibliotheken in Thüringen: Die können laut einer Montag in Kraft getretenen Verordnung wieder öffnen. Die hiesige Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek tat es (noch) nicht. Warum eigentlich nicht? Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Laut Apoldas Kulturbürgermeister Volker Heerdegen (CDU) soll es zum Thema heute zunächst eine telefonische Abstimmung zwischen Stadt und Kreis geben. Obendrein stünden noch einige vorbereitende Maßnahmen an, um die Publikumsverkehr wieder zu ermöglichen. So müssen etwa Regelungen zur Hygiene getroffen werden. Zu klären sei auch, wie der Zutritt so reguliert werden kann, dass die Sicherheit gewährleistet bleibt. Voraussichtlich werde man die Bibliothek schrittweise ab 27. Mai öffnen.