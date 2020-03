Im (Un-)Ruhestand: „Das habe ich von meiner lieben Mama“

„Größe 58?“ – Das Ehepaar um die 60 ist noch nicht richtig durch die Tür, da hat Monika Hochstein auch schon mit nur einem Blick den Kopf des Hutträgers vermessen. „Stimmt“, nickt der Kurgast aus Bad Sulza.

Er suche nach einer neuen Wollmütze, sein Basecap sei für die eisigen Temperaturen viel zu dünn. Monika Hochstein greift ins Regal zu ihrer Linken und nimmt fünf verschiedene Modelle von Sportmützen heraus, deren jeweilige Besonderheiten sie mit unaufdringlicher Liebenswürdigkeit beschreibt.

Am Ende, nach langem Zögern und mehrmaligem Probieren, entscheidet sich der Herr für ein anthrazitfarbenes Modell mit auffälligen Steppnähten, während seine Frau kurzentschlossen eine braune Filzkappe mit schmaler Krempe und Zierblumen erwirbt. „Na, da hat sich der Ausflug nach Apolda doch gelohnt“, freut sich das Ehepaar und verlässt grüßend den Laden.

Monika Hochstein sortiert die Einnahmen in die große alte Regis-trierkasse neben dem Ladentisch und nimmt dann wieder ihre Position dahinter ein. Jetzt, in der kalten Jahreszeit, hat der Kundenstrom merklich nachgelassen. Trotzdem käme die Apoldaerin nicht auf die Idee, ihren Laden zeitweise oder auch für immer zu schließen.

Mit 72 Jahren wäre das zwar Monika Hochsteins gutes Recht. Aber nur auf dem Sofa sitzen und Fernsehen gucken? Nein, erklärt sie freundlich, aber bestimmt, das käme für sie nicht infrage. „Vielleicht wenn ich verheiratet wäre und mein Mann auf mich warten würde“, sagt sie fröhlich. „Aber ich lebe allein.“

Monika Hochstein will das von ihrem Urgroßvater Otto Weisse gegründete Geschäft weiterführen, bis es am 5. April 2021 sein 140-Jähriges feiern kann. Und danach wird sie – dann selbst kurz vor dem 74. Geburtstag stehend – einfach mal schauen, wie es um ihre Gesundheit bestellt ist und ob sich nicht noch ein paar Jahre dranhängen lassen… Denn Hutgeschäfte, weiß Monika Hochstein, sind rar. Gerade erst hat wieder eines in Jena geschlossen. Doch solange sie auf ihrer Ware nicht sitzenbleibe, solange es nette Kunden gebe und freundliche Empfehlungen von den Geschäftsleuten aus der Nachbarschaft will sie hier, in ihrem Elternhaus, die Stellung halten.

Hutgrößen erfasst Monika Hochstein in der Regel mit einem Blick. Manchmal nutzt sie aber auch eine Messhilfe, die noch aus der Zeit ihres Urgroßvaters stammt. Foto: Sibylle Göbel

„Meine liebe Mama hat auch sehr lange gearbeitet“, sagt die zierliche Apoldaerin, die den Laden am Brückenborn 1992 von Mutter Lottchen übernahm. Die gelernte Industrieschneiderin, die bis dahin jahrzehntelang Umstandsmode und Kinderkleidung genäht hatte, hatte mit dem Wegbrechen der Apoldaer Textilindustrie ihren Arbeitsplatz verloren. Im Laden aber kannte sie sich aus, war schließlich darin aufgewachsen.

Monika Hochstein weiß noch, wie früher der Großvater mit dem Haustelefon nach oben zum Mittagessen beordert wurde. Und dass die Nachbarskinder, wenn sie sie zu Geburtstagen einladen durfte, „am liebsten in unserem Geschäft Verkaufen und Telefonieren spielten“. Dass der Laden ihr gehört, sie keine für 1A-Lagen typische Miete belastet, macht das Ganze natürlich einfacher. Wie auch der Umstand, dass Monika Hochstein bei der Ladeneinrichtung auf Tradition hält und keinen Trends hinterherläuft: Die wandhohen Regale aus dunklem Holz, das Kohleöfchen, das sie morgens um 6 Uhr anfeuert, der Ladentisch, ein fast blind gewordener Spiegel – fast alles ist noch genauso wie zu der Zeit, als ihr Urgroßvater sein Spezialgeschäft für feine Herrenartikel betrieb und neben Hüten und Mützen auch feine Wäsche, Strümpfe, Hosenträger oder Handschuhe im Angebot hatte.

Monika Hochstein indes verkauft ausschließlich Hüte – bloß keine alten. Ihr Sortiment ist auf dem neuesten Stand, auch wenn sie selbst – ohne Führerschein und Auto – nicht zu Messen fährt. Sie empfängt die Vertreter der Firmen eben in ihrem Laden und wählt vor Ort Modelle aus. Das erfordert ein gutes Gespür, weil Monika Hochstein die Ware nicht in Kommission nehmen darf, sondern kaufen muss und sie Ladenhüter nicht gebrauchen kann. Aber nach bald drei Jahrzehnten weiß sie, was gefragt ist und was nicht: Im Frühjahr und Sommer 2020 etwa sind es derzeit dezent gemusterte Schiebermützen mit UV-Schutz für Herren und geringelte Strohhüte für Damen. Monika Hochsteins oberste Prämisse – neben Geduld und steter Freundlichkeit: „Niemandem etwas aufschwatzen.“

Steht sie nicht gerade in ihrem Laden – wochentags jeweils für siebeneinhalb, samstags drei Stunden –, engagiert sich Monika Hochstein im Förderverein der Lutherkirche Apolda und im Verein „Apolda blüht auf“, trifft sich mit Freundinnen oder reist mit dem Fanclub zu Konzerten von Ronny Weiland.

Die Sonntage aber reserviert sie gern für die Dekoration ihres Schaufensters, für wunderschöne Arrangements, die immer wieder Kunden in den Laden locken: „Das habe ich mir von meiner Mama abgeguckt“, erzählt sie mit verschmitztem Blick durch schmale Brillengläser. „Das macht mir Spaß – und geht auch ganz fix.“

Die erste Folge der Serie „Im (Un-)Ruhestand“ erschien am 29. Februar („Ich bin ein verrückter Typ“ über Hans Günther Barth, 90, aus Ronneburg). Den dritten Teil können Sie am Samstag, 14. März, lesen. Dann stellen wir einen Musiker vor, der noch immer junge Talente unterrichtet. Mehr im Internet unter www.tlz.de/ themen/unruhestand/