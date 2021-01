30-Jähriger aus Ruppersdorf konsumiert Cocktail aus Drogen und Pflanzenschutzmittel

Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes wurde der 30-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Ruppersdorf Unter dem Einfluss von Drogen und einem Pflanzenschutzmittel setzt sich ein 30-Jähriger aus Ruppersdorf noch ans Steuer. Die Fahrt endet in einem Wald.

Am Sonntagmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein 30-Jähriger aus Ruppersdorf im Saale-Orla-Kreis eine größere Menge Pflanzenschutzmittel getrunken, weiterhin auch offensichtlich Drogen konsumiert habe und mit dem Auto davon gefahren sei.

Wie die Polizei am Montag informierte, konnte der Mann schließlich in einem Waldgebiet gefunden werden. Hier hatte er sich mit seinem Auto auf einem schlammigen Weg festgefahren. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes wurde der 30-Jährige anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.