65-Jähriger soll im Wartburgkreis Giftköder ausgelegt haben - Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt gegen einen 65-Jährigen im Wartburgkreis, der in Gerstungen mit Gift versetzte Köder ausgelegt haben soll. Ein Zeuge habe den Mann am Dienstag beobachtet, als er einen solchen Köder im Ortsteil Unterellen im Freien abgelegt habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein Hund habe den Köder gefressen und hätte anschließend vom Tierarzt behandelt werden müssen. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen und weiteren Hundebesitzern, deren Tiere zu Schaden gekommen sein könnten.