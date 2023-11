Bundesliga Abstiegskandidat Mainz mit Punktgewinn in Hoffenheim

Sinsheim. Die TSG Hoffenheim kommt gegen Mainz 05 nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Aymane Barkok vergibt Elfmeter.

Die TSG 1899 Hoffenheim ist gegen Abstiegskandidat FSV Mainz 05 zum Abschluss des 12. Bundesliga-Spieltages nicht über ein glückliches 1:1 (0:1) hinausgekommen. Vor 22.000 Zuschauern in Sinsheim brachte der überragende Marco Richter (39. Minute) die Gäste am Sonntag in Führung. Robert Skov (49.) glich für die Kraichgauer aus. TSG-Torhüter Oliver Baumann rettete den Hausherren wenigstens den Punkt, als er einen Foulelfmeter von Aymane Barkok hielt (69.).

Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo hat damit in dieser Saison im Sinsheimer Stadion nur einen einzigen Heimsieg geschafft und ist deshalb nur Tabellen-Sechster. Bei den Gästen holte Interimstrainer Jan Siewert seinen fünften Punkt im dritten Spiel. Die Rheinhessen warten aber weiter auf ihren zweiten Saisonsieg, liegen auf dem Relegationsrang. (dpa)