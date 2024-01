Weimar. Betrachter können gespannt sein, was die den Alltag kritisch verfolgenden Künstler mit Stift, Feder und Pinsel so alles vorstellen

Zu einer Ausstellungseröffnung am Freitag, 12. Januar, 19 Uhr, kommt es in der Galerie Unartig in Windischenstraße 15. Unter dem Namen „Wendemanöver“ wird es Karikaturen zu sehen geben von Thomas Freytag, Thomas Pfeil, Rainer Götze und weiteren Mitwirkenden.

red