Thorsten Büker über einen Redner, der viele Gäste wütend und ratlos zurückließ auf dem Neujahrsempfang der Unternehmer in Jena.

Spätestens mit dem Auftritt von Matthias Grafe war es vorbei mit dem viel beschworenen Zusammenhalt: Um es auf den Punkt zu bringen, die Rede hätte auch ein AfD-Politiker halten können. Wie sieht sie eigentlich aus im Jahr 2024, diese Mitte der Gesellschaft? Und wie passt es zusammen, Politik und Verwaltung kollektiv in Grund und Boden zu stampfen und gleichzeitig vom Land Fördermittel für das Golf-Resort zu nehmen, bezieht die Nationalmannschaft doch ihr Trainingslager in Thüringen? Dass der angesehene, CDU-nahe Unternehmer glaubt, auch noch mit Body Shaming punkten zu können, war der Tiefpunkt eines Abends. Wenn das die Vorboten des Wahlkampfes sind, blicken wir nicht nur mit Sorge auf den rechten Rand. Dann fürchten wir uns auch vor der Mitte der Gesellschaft, in der krude Gedanken längst Einzug gehalten haben. Der Gastgeber selbst bedauerte, dass der Respekt vor Politikern verloren gegangen sei. Kurze Zeit später bestätigte sich dieser Satz.