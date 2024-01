Mit einer Rallye durch das gesamte Schulhaus stellt sich am 13. Januar 2024 das Schmöllner Gymnasium vor. An insgesamt 22 Stationen im gesamten Gebäude in der Schmöllner Helmholtzstraße präsentiert sich die Bildungseinrichtung und all ihre Angebote. Die Palette reicht von Schülercafè bis zur Arbeitsgemeinschaft Imker. Und natürlich kommen die Unterrichtsfächer, die am Schmöllner Gymnasium eine Rolle spielen, nicht zu kurz. An Bord sind an diesem Tag der offenen Tür nicht nur das gesamte Pädagogenteam, sondern auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler als freiwillige Helfer. Sie lotsen an diesem Tag neugierige Eltern und ihre Kinder durch das gesamte Haus. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath