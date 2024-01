Neudietendorf. Nach einem Unfall im Kreis Gotha ist der Verursacher einfach davongefahren. Dann kam es zu einer weiteren Kollision.

In der Drei-Gleichen-Straße in Neudietendorf geriet ein 33-jähriger Opel-Fahrer am Freitag gegen 13.40 Uhr auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Dessen Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher habe seine Fahrt anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit fortgesetzt, teilte die Polizei mit.

Kollision mit BMW

Die Flucht des 33-Jährigen endete schließlich in der Hauptstraße in Apelstädt: Dort fuhr der Mann mit seinem Auto auf einen BMW auf. Durch den Aufprall habe sich der Flüchtige verletzt, die BMW-Fahrerin blieb unverletzt. Wie sich herausstellte, ist der 33-Jährige nicht im im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem stand er zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss berauschender Mittel. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen u.a. wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

