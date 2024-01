Weimar. „Moschver – Shelter for the homeless“ stellt die Wurzeln und zeitgenössischen Anwendungen des 3D-Druckes im Foyer der Uni-Bibliothek Weimar vor.

Mit dem Konzept des „Monolithischen Schichtverfahrens“, heute als 3D-Druck bekannt, soll sich eine Ausstellung im Foyer der Universitätsbibliothek in Weimar befassen. Wie die Bauhaus-Uni mitteilt, ist die Ausstellung unter dem Titel „Moschver – Shelter for the homeless“ vom kommenden Donnerstag, 25. Januar, bis 18. Februar zu sehen und stelle eine Verbindung zwischen den historischen Wurzeln des „Monolithischen Schichtprozesses“ – kurz: Moschver – und den zeitgenössischen Anwendungen des 3D-Druckes in Industrie und Design her. Dabei soll vor allem darauf eingegangen werden, wie damit schneller und kostengünstiger die Frage der Wohnungsknappheit gelöst werden kann.

Bereits 1986 stellte der Architekt Helmut T. Weingart, ehemaliger Leiter der Bauforschungsabteilung im VEB WBK Erfurt, die Frage, wie Häuser schnell und günstig entstehen könnten. Als Antwort darauf stellte er im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs das „Monolithische Schichtverfahren“ vor, das an die Form von Termitenhügeln erinnert. „Monolith“ bedeutet dabei so viel wie „Stein aus einem Stück“. Industriell gefertigte Bauteile können als monolithisch bezeichnet werden, wenn sie „in einem Guss“ hergestellt werden. Tom Lahmer, Dekan der Fakultät für Bauingenieurwesen und Kurator der Ausstellung, verdeutlicht den Charakter dieses Wettbewerbsbeitrags, der den Grundstein für zeitgenössische Fortschritte des 3D-Druckes legte.

Vision monolithisch gefertigter Strukturen: Handzeichnung von Helmut T. Weingart aus dem Wettbewerbsbeitrag „Moschver“ von 1986. © Bauhaus-Universität Weimar | Helmut T. Weingart

Während Begriffe wie Digitalisierung, 3D-Druck und Extrusionsverfahren in den 1980er Jahren noch undefiniert waren, unterstreicht die Ausstellung die Weitsicht von Helmut T. Weingart oder Jörg Stapel, die trotz der Herausforderungen in der ehemaligen DDR einen zukunftsweisenden Vorschlag entwickelt haben. Die Ausstellung ist eine Hommage an frühe Visionen von nachhaltigem, sozialem und funktionalem Bauen durch innovative Techniken und befasst sich mit der aktuellen Landschaft des 3D-Druckes.

Was in der DDR einst wie eine ferne Utopie schien, ist heute Realität: Gezeigt wird die Entwicklung des 3D-Druckes anhand ausgewählter Projekte der Bauhaus-Universität, der Technischen Universität Ilmenau und der Materialforschungs- und -prüfanstalt Weimar. Zu sehen sind additiv gefertigte Orthesen aus dem Produktdesign, Optimierungsbemühungen bei Stützstrukturen und 3D-gedruckte Betonbauteile, die einen Einblick in die bemerkenswerten Entwicklungen des 3D-Druckes geben.

Eine Beton-Vase aus dem 3D-Drucker: Am F.A. Finger-Institut für Baustoffkunde wird mit verschiedenen Formen experimentiert. © Bauhaus-Universität Weimar | Dominique Wollniok

Für Gespräche zu aktuellen Entwicklungen des schichtweisen Bauens soll es im Rahmen der Vernissage am Donnerstag, 25. Januar, von 16 bis 17 Uhr, genügend Zeit geben. Auch die Ideengeber Helmut T. Weingart und Jörg Stapel sollen vor Ort sein.

red