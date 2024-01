Stadtroda. Knapp 23.000 Euro muss die Stadt Stadtroda zahlen für den Wasserverbrauch 2022 im Stadion der Stadt. Dabei war der Grund für die enorme Preissteigung seit Langem bekannt.

Eine ungewöhnlich hohe Wasserverbrauchs-Abrechnung für das Roda-Stadion muss die Stadt Stadtroda begleichen. Knapp 23.000 Euro für das Jahr 2022 sollen als außerplanmäßige Ausgabe aus der Rücklage entnommen werden. Das beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag dieser Woche.

2023 hatte der FSV Grün-Weiß Stadtroda mit der Nebenkostenabrechnung für das Sportlerheim die Verbrauchsrechnung für Wasser im Roda-Stadion erhalten. Der Verein nutzt das Stadion für seinen Spielbetrieb. Die Forderung enthalte neben der Wasserrechnung für das normale Verbrauchswasser auch das in die Zisterne des Stadions eingeleitete Wasser zur Bewässerung des Rasenplatzes.

Durch einen Defekt sei es zu einem unkontrollierten Abfluss aus und überdimensioniertem Nachfluss in die Zisterne gekommen. Den durch diesen Defekt entstandenen Mehrverbrauch müsse die Stadt als Eigentümerin des Roda-Stadions tragen, heißt es in der Begründung.

Ein Stadtrat monierte, dass die Öffentlichkeit nun für etwas zahlen müsse, was die Stadt offenbar seit Langem versäumt habe. „Das Rückhaltebecken ist undicht. Wir haben uns mithilfe einer Fachfirma intensiv bemüht, den Fehler zu finden und Schaden abzuwenden. Das ist lange Zeit nicht gelungen“, erklärte Bauamtsleiterin Claudia Thieß. 2022 sei der Defekt am Becken aufgefallen, nun sei eine Lösung in Sicht. Mit besserer Witterung werde der Schaden behoben.

„Die Beregnung der Rasenfläche musste erhalten bleiben, weil sonst kein Spielbetrieb möglich gewesen wäre“, sagte Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler). Für das Jahr 2023 erwarte die Stadt eine weitere Rechnung über Mehrkosten für das Stadion.

„Rechnungen für die Beregnung wird es immer geben“, gab Thieß zu bedenken. „Wenn kein Regenwasser da ist, muss man die Rasenfläche trotzdem beregnen oder den Spielbetrieb einstellen.“

Zurzeit verhandele die Stadt mit dem Zweckverband Holzland, ob dieser die Abwassergebühr für das Beregnungswasser erlässt. Damit könnte man den geforderten Betrag nach unten korrigieren. js