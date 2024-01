Jena. Bei der diesjährigen „Stunde der Wintervögel“ verteidigt der Vorjahressieger seinen Spitzenplatz in Thüringen. Die Organisatoren freuen sich über eine große Beteiligung.

Ein dickes Plus können die Organisatoren der diesjährigen „Stunde der Wintervögel“ verkünden: Mehr als 130.000 Menschen haben sich diesmal deutschlandweit an der Vogel-Zählaktion beteiligt – fast ein Drittel mehr als im Vorjahr, wie der Nabu Thüringen am Donnerstag mitteilte. „Davon haben sich in Thüringen über 4800 Vogelfreundinnen und Vogelfreunde an der Aktion beteiligt, über 1500 mehr als im letzten Jahr “, freut sich Marcus Orlamünder, Naturschutzreferent des Nabu Thüringen. Seinen Angaben nach kam im Freistaat erneut der Haussperling auf den ersten Platz, gefolgt von Kohlmeise, Blaumeise, Amsel und Feldsperling. Das Ergebnis entspreche den bundesweiten Erstplatzierungen.

Zählung bei „traumhaften Winterwetter“

Der Nabu vermutet, dass die Aktion in diesem Jahr vom „traumhaften Winterwetter“ profitiert hat. Am Zählwochenende habe das Wetter mit Neuschnee für „ideale und geradezu romantische Bedingungen zum Vogelzählen“ gesorgt. Dadurch wurden die Zählenden mit mehr Vogelbeobachtungen belohnt, wie Marcus Orlamünder verdeutlicht: „In diesem Jahr wurden uns im Vergleich zu 2023 zum Beispiel mehr Buchfinken, Eichelhäher, Wintergoldhähnchen und Buntspechte gemeldet. Das sind alles Vogelarten, die den Wald als Lebensraum bevorzugen. Das Futterangebot im Siedlungsbereich lockt die gefiederten Freunde bei Frost und geschlossener Schneedecke natürlich leichter an.“

Die klirrende Kälte in Teilen Ost- und Nordeuropas sei sicher diesmal auch ein Grund dafür gewesen, dass Birkenzeisige als Wintergäste in Thüringen beobachtet wurden. Auch die verhältnismäßig vielen Sichtungen von Kranichen hätten auf sich aufmerksam gemacht, die die eingeschneite norddeutsche Tiefebene verlassen hätten.

Rangliste 2024 für Thüringen Vogelart Anzahl Vögel pro Garten 1 Haussperling 22.425 7,55 2 Kohlmeise 16.685 5,61 3 Blaumeise 13.468 4,53 4 Amsel 9033 3,04 5 Feldsperling 7676 2,58

red