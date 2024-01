Stadtroda. Professor Udo Polzer: Dauerkrisenmodus infolge von Pandemie, Ukraine-Krieg und Teuerungen könnte Ursache sein

Beginnend mit dem Herbst nimmt über die dunkle Jahreszeit hinweg die Anzahl der Depressionen zu – und somit das Suizidrisiko. „Vierzig bis siebzig Prozent der Suizidalen haben im Vorfeld eine Depression gehabt“, erklärt Professor Udo Polzer, Ärztlicher Direktor des Asklepios Fachklinikums Stadtroda und Chefarzt der Klinik für Allgemeine Psychiatrie/ Psychotherapie, Gerontopsychiatrie und Suchterkrankungen.

In Jena und Weimar starker Anstieg, im Saale-Holzland nicht

„Besorgniserregend ist, dass die Anzahl der Selbstmorde nach der Corona-Pandemie angestiegen ist, während sie über Jahre lang rückläufig gewesen war“, sagt der Ärztliche Direktor, der dem „Netzwerk Suizidprävention in Thüringen“ angehört. Insbesondere in Jena und Weimar sei die Zahl stark gestiegen, im Saale-Holzland-Kreis hingegen nicht.

„Die meisten Suizid-Versuche erfolgten 2021 in Thüringen“, erklärt er. Statistisch betrachtet nahmen sich in unserem Freistaat 25 von 10.000 Einwohnern das Leben, dicht gefolgt von Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die wenigsten Selbstmord-Versuche entfielen auf Nordrhein-Westfalen. Als Ursache des Anstiegs vermutet Polzer den durch Corona, Ukraine-Krieg und Teuerungen bedingten Dauerkrisenmodus unserer Gegenwart.

Unter Suizidalität verstehen wir das Potential aller seelischen Kräfte und Funktionen, das auf Selbsvernichtung tendiert. Es handelt sich per definitionem um die Summe aller Denk- und Verhaltensweisen von Menschen oder Gruppen von Menschen, die in Gedanken durch aktives Handeln, Handeln lassen oder passives Unterlassen den eigenen Tod anstreben bzw. als mögliches Ergebnis einer Handlung in Kauf nehmen. Laut Statistik erfolgt aller vier Minuten in Deutschland ein Suizidversuch. Alle 45 Minuten nimmt ein Mensch sich das Leben. Suizid gilt als zweithäufigste Todesursache bei den 15- bis 44-Jährigen.

Hinweis von nahestehenden Personen immer ernst nehmen

„Unter Experten wird derzeit diskutiert, inwieweit Suizidalität als eigene psychische Erkrankung einzustufen ist. Depressionen gehen zwar häufig einem Selbstmord voraus, allerdings begehen neunzig Prozent aller psychisch Erkrankten keinen Suizid“, erklärt der Ärztliche Direktor. Hauptmerkmal einer so zu bezeichnenden „Suizidalen Verhaltensstörung“ wäre die Absicht, den eigenen Tod herbeizuführen. Hierfür spricht unter anderem auch die familiäre Häufung. Wer einen Selbstmord in der Familie hatte, dessen Risiko ist deutlich erhöht, insbesondere bei eineiigen Zwillingen. „Die genetischen Potentiale und bestimmte Nervenbotenstoffe könnten hier anders sein“, vermutet der Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. „Wichtig ist es, Hinweise von nahestehenden Personen im Hinblick auf etwaige Selbstmordabsichten immer ernst zu nehmen. Auch, wenn jemand sich plötzlich zurückzieht, sollte man achtsam sein und versuchen herauszubekommen, was dahintersteckt“, rät Polzer.

Suizidalität sei ein multifaktorielles System, an dem zum Beispiel finanzielle oder familiäre Stressoren beteiligt sind. Wenn der Stress zu hoch ist, steigt das Cortisol und das Serotonin sinkt ab, die Resilienz wird geringer und es kann in dieser Situation alles aussichtslos erscheinen. Es kann passieren, dass plötzlich alles nicht mehr umsetzbar scheint. „Deshalb sollte man Menschen, die sich zurückziehen, offen ansprechen“, insistiert der Chefarzt. Werde alle Hilfe abgelehnt, dann hat man es zumindest versucht.

Patienten sind froh, wenn es nicht geklappt hat

„Ein Phänomen, das wir häufig beobachten, ist, dass Patienten, die einen Suizidversuch überlebt haben, froh sind, dass es nicht geklappt hat“, erklärt Udo Polzer. Ein arabischer Spruch sagt: Du willst sterben? Dann spring in das Meer und schau wie du um dein Leben kämpfst. Du willst dich nicht selbst töten, sondern willst nur etwas in dir töten.

„Patienten, die Suizidversuche überlebt haben, berichten oft im Nachhinein, dass das alles aus einem sehr spontanen Impuls entstanden sei, und sie sich schon in dem Moment, als sie beispielsweise von einer Brücke gesprungen waren, klar darüber wurden, dass sie sich eigentlich nicht umbringen wollten“, berichtet er.