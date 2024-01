Wir starten eine neue Serie in der OTZ Saalfeld-Rudolstadt. „Mein erstes Auto“ heißt sie und wird mit Sicherheit sehr emotional. Zum Auftakt eine Einladung zum Mitmachen von Redaktionsleiter Thomas Spanier:

Es gibt ein paar Dinge, an die erinnert man sich auch noch nach Jahrzehnten zuverlässig: die erste Liebe, das erste Mal im Westen, das erste Auto.

„Der Deutschen liebstes Kind“ – nach einer aktuellen Umfrage halten 72 Prozent das Auto für unverzichtbar – ist immer ein Thema, zumal in unserem ländlichen Raum, wo es oft die einzige Möglichkeit ist, um von A nach B zu kommen. Auch deshalb starten wir heute eine neue Serie im Lokalteil, in der wir Menschen aus dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt nach Geschichten rund um ihr erstes Auto fragen. Jeder kann dazu etwas erzählen.

Bei mir zum Beispiel war der Kauf des ersten, zwölf Jahre alten Trabis, den ich am 7. Oktober 1989 in Saalfeld für 12.000 Mark erstand, das größte Verlustgeschäft meines Lebens. Der Wert des stolzen Kombis halbierte sich nach dem Mauerfall im Monatstakt. Zwei Jahre nach dem Kauf fuhr ich ihn zum Schrottplatz – und musste 40 Mark auf den Tisch legen, damit sie ihn nehmen.

Erzählen oder schreiben Sie uns Ihre Erinnerungen an das erste Auto. Im Idealfall haben Sie noch ein Foto zur Hand. Gern per E-Mail an saalfeld@funkemedien.de.