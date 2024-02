Erfurt. Von Erfurts neuer Jugendpfarrerin, dem Gecko als Tier des Jahres, einem Eiskönigin-Musical bis hin zu einer Radiosendung von Schülern – und vieles mehr.

Neue Jugendpfarrerin im Kirchenkreis

Linn Pietsch ist Erfurts neue Jugendpfarrerin und wird Jugendliche in einer wichtigen Phase ihres Lebens begleiten. Am Freitag, 23. Februar, soll sie mit einer Film-Andacht um 18.30 Uhr in ihr neues Amt eingeführt werden. Seit 1. Januar dieses Jahres leitet die 29-Jährige als Jugendpfarrerin der Evangelischen Jugend in Erfurt ein siebenköpfiges Team an. Es ist in den Erfurter Kirchengemeinden und an den Standorten Predigerkeller und Lutherpark tätig. Pietsch freue sich darüber, dass sie bei ihrer neuen Aufgabe in Erfurt auf gut gewachsene Strukturen aufbauen kann, heißt es in einer Mitteilung. Zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Jugendpfarrerin hat Linn Pietsch eine Beauftragung von 25 Prozent in der Kirchengemeinde Erfurt-Südost.

Ausstellung im Waidspeicher endet Sonntag mit öffentlicher Führung

Die Ausstellung „Constanze Victoria Thieleke. Wie sieht dein Herz aus?” in der Galerie Waidspeicher endet mit einer Führung am Sonntag, 4. Februar. In ihren Werken widmet sich Thieleke auf künstlerischer und kognitiver Ebene dem Medium Malerei, dessen spezifischen Herausforderungen und immanenten Problemen. In ihrer ersten Einzelschau zeigt Thieleke seit Mitte November 2023 Malerei, Zeichnungen und Objekte. Um 15 Uhr findet eine öffentliche Führung mit der Künstlerin und Kurator Philipp Schreiner durch die Ausstellung statt. Neben dem Werdegang der Künstlerin sowie ihrer Arbeit selbst wird dabei auch der Ausstellungskatalog thematisiert, der am Tresen in der Galerie Waidspeicher käuflich erworben werden kann. Die Künstlerin lebt und arbeitet in Düsseldorf.

Gäste eines Großevents in Erfurt suchen Privatquartiere

Mit der Frage „Dein Quartier – wir bei Dir?“ suchen die Veranstalter des Katholikentages nach gastfreundlichen Menschen in Erfurt und den benachbarten Gemeinden. Der 103. Deutsche Katholikentag findet vom 29. Mai bis zum 2. Juni in der Erfurter Innenstadt statt. Uwe Röcher, Leiter der Abteilung Teilnahmeservice beim Katholikentag, motiviert dazu, sich zu melden: „Es braucht nicht viel. Eine Couch, eine Liege oder ein Bett genügen. Ja sogar einfach Platz, wo eher jüngere Menschen ihre Luftmatratze ausbreiten können, um eine Schlafmöglichkeit für die Nacht zu haben.”

Als Gastgeber kann man sich hier anmelden.

Ferienausflug zur Ega

Die Offene Arbeit lädt Kinder, Jugendliche und Familien zu einem Ferienausflug zur Ega ein. Teil des Besuches am Freitag, 16. Februar, zwischen 10 und 13 Uhr, soll das Wüsten- und Urwaldhaus Danakil sein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr in der Allerheiligenstraße. Kinder und Jugendliche können kostenfrei teilnehmen, Erwachsene bezahlen drei Euro pro Kopf. Um Anmeldung bis zum 14. Februar wird gebeten: per Telefon: 0361 / 64 22 661 oder E-Mail an offenearbeiterfurt@gmx.de.

Entspannte Fahrt zum Musical „Die Eiskönigin“

Die Evag verspricht eine entspannte An- und Abreise zum Musical „Die Eiskönigin“, das am Sonntag, den 4. Februar, in der Messe stattfindet. Die Eintrittskarte ist gleichzeitig Fahrkarte. Sie gilt drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 3 Uhr des Folgetages für Stadtbahn, Bus und Nahverkehrszüge im Stadtgebiet Erfurt (Tarifzone 10). Wer nach der Show nicht gleich nach Hause möchte, könne das Angebot damit flexibel nutzen, teilt das Unternehmen mit. Zum Ende der Veranstaltung werden zusätzliche Bahnen eingesetzt.

Erfurter Prinzenpaar bei zweitem Frühschoppen in Marbach

Das Wochenende wird beim Marbacher Karneval-Club mit dem 2. Frühschoppen ein Höhepunkt im karnevalistischen Fahrplan sein. Zum Event am Samstag, den 3. Februar, haben sich unter anderem das Erfurter Prinzenpaar, Prinz Ronny I. und Prinzessin Julia I. angekündigt. Das Finale wird vom Minister des Karnevalclubs, Harald „Mäcky“ Fahrenberger, bestritten. Am Sonntag, den 4. Februar, werden die Gäste beim 3. Frühschoppen unterhalten. In der kommenden Woche sollen dann die Wagen für den Umzug aufgebaut werden. Am Wochenende vor Rosenmontag werden jeweils Freitag, den 9. Februar, und Samstag, den 10. Februar, um 19.11 Uhr Kostümbälle durchgeführt. Am Rosenmontag, den 12. Februar, folgt die Kappenfahrt des Vereins und abends findet der Saisonausklang der öffentlichen Veranstaltungen zur 63. Saison des Clubs statt.

Finissage zur Ausstellung „Unvollendete Leben“

Die Wanderausstellung „Unvollendete Leben“ im Thüringer Landtag findet am Dienstag, 6. Februar, mit einer Finissage ein Ende. Landtagspräsidentin Birgit Pommer eröffnet die Veranstaltung um 16 Uhr mit einem Grußwort, Stiftungsgründerin Bente Kahan wird anschließend durch die Ausstellung führen. Die von der Bente-Kahan-Stiftung Breslau kuratierte Ausstellung zeigt Portraits von Künstlerinnen und Künstlern, die von den Nationalsozialisten aufgrund ihrer jüdischen Abstammung in ihrer Arbeit eingeschränkt, deportiert und ermordet wurden. Ihr Schicksal ist heute weitgehend in Vergessenheit geraten.

Die Veranstaltung ist öffentlich. Um Anmeldung via veranstaltungen@thueringer-landtag.de wird gebeten.

Angermuseum Erfurt präsentiert neue Sammlung von Fritz P. Mayer

Im Angermuseum eröffnet mit „Leidenschaftlich figurativ. Die Sammlung Fritz P. Mayer“ eine neue Ausstellung. Mit der Eröffnung am Samstag, 3. Februar, um 16 Uhr präsentiert das Museum eine Auswahl von insgesamt 89 Werken, davon 63 Gemälde, 17 grafische Blätter und neun Bronzeplastiken. Wichtige Stücke der Sammlung waren von August vergangenen Jahres bis Januar in der Kunsthalle Jesuitenkirche in Aschaffenburg ausgestellt. Die Ausstellung entstand in Kooperation mit der Kunsthalle und der Galerie Schwind. Ein Bildband des Künstlers kann erworben werden.

Kleiner Kletterkünstler mit großer Aufmerk­samkeit: Der Gecko ist Zootier des Jahres

Im Aquarium des Kölner Zoos wurde am Mittwoch das Zootier des Jahres 2024 vorgestellt – der Gecko. Der Thüringer Zoopark Erfurt ist seit vielen Jahren fester Partner des Kimboza-Forest-Projektes zur Rettung des himmelblauen Zwergtaggeckos, einem der Fokustiere der diesjährigen Kampagne. Da die Bestände vieler Geckoarten akut gefährdet sind und immer weiter abnehmen, sollen die Geckos im Zoopark nun für ein ganzes Jahr lang im Rampenlicht stehen. In freier Wildbahn sind sie durch den Verlust ihres Lebensraumes, Schäden durch invasive Arten, den Klimawandel bis hin zur übermäßigen Absammlung für den Heimtierhandel oder die Verwendung in der traditionellen asiatischen Medizin und als Delikatesse bedroht. Im vergangenen Jahr wurden im Thüringer Zoopark rund 2800 Euro an Spenden für das Kimboza-Forest-Projekt gesammelt. Mit dem Geld wird jetzt das Erhaltungsprojekt für den himmelblauen Zwergtaggecko unterstützt und erweitert.

Erfurter Schüler erstellen Audioguides und Radiosendung

Im Rahmen eines Projektes werden Erfurter Schüler Audioguides für die Dauerausstellung der Kleinen Synagoge und das jüdische Quartier aufnehmen. Von Montag, den 5. Februar, bis Freitag, den 9. Februar, werden zwei Schulklassen aus der Evangelischen Gemeinschaftsschule und dem Evangelischen Ratsgymnasium (7. und 9. Klasse) die beiden Guides inhaltlich planen, texten und schließlich auch bei Radio F.R.E.I. aufnehmen. Präsentiert werden die fertigen Audio-Guides dann bei einer Veranstaltung im Rahmen der Jüdisch-Israelischen Kulturtage am 14. März. Die Kleine Synagoge Erfurt ist Kooperationspartner für „Hörmal im Museum“, ein Projekt der Thüringer Landesmedienanstalt.

Ausstellung Haus zum Bunten Löwen

Ab Montag, den 5. Februar, wird es in der Galerie im Haus zum Bunten Löwen auf der Erfurter Krämerbrücke eine neue Ausstellung mit dem Namen „ZÄSUR“ von Frank Naumann geben. Eröffnet wird sie von Annika Michalski, Referentin in der Kulturabteilung der Thüringer Staatskanzlei. Naumann ist ebenfalls vor Ort und gibt im offenen Gespräch Einblicke in sein Schaffen. Anlässlich des Ukrainekrieges erzählen die Bilder des Künstlers gleichnishaft vom Entsetzen und den weiteren Folgen der Verrohung. Ikonografische Ansätze nehmen mehr Raum ein, Ratte oder Rabe sind in ihrer charakteristischen Symbolik Protagonisten. Die Ausstellung ist bis zum 3. März zu sehen.

Theatersommer im März und April

Die offiziellen Spieltermine des Erfurter Theatersommers für die kommenden zwei Monate sind da. Das Stück „Sagen unter und über Erfurt“ wird ab dem 29. März jeden Freitag und Samstag bis zum 27. April, jeweils ab 20 Uhr, aufgeführt.

Vortrag und Diskussion zu Wahlen in Mexiko

Die Offene Arbeit lädt zu einem Vortrag von Journalist Gerold Schmidt mit Diskussion zum Thema „Präsidentschaftswahlen in Mexiko: Mit Frauenpower ein neue Chance für linke Politik?“ ein. Anlässlich der im Juni anstehenden Entscheidung von fast 100 Millionen wahlberechtigten Mexikanern findet die Veranstaltung Donnerstag, 8. Februar, ab 19.30 Uhr in der Allerheiligenstraße statt. Es geht um die Präsidentschaftskandidatin Claudia Sheinbaum, und ehemalige Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, um Fortschritt und den Spielraum der zukünftigen mexikanischen Regierung gegenüber dem Nachbar USA.