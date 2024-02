Rudolstadt. Woran glauben wir, wenn wir mit dem Unmöglichen konfrontiert werden: Dieser Frage geht die neue Inszeneierung des Theaer-Spiel-Ladens nach.

Imke Bachmann

Die Geschichte, die der Theater-Spiel-Laden (TSL) am Samstag unter tosendem Applaus im ausverkauften Schminkkasten zur Premiere brachte, entführt in eine Welt, in der die Grenzen zwischen dem Rationalen und Übernatürlichen verschwimmen, und stellt die Frage, was wir zu glauben bereit sind, wenn wir mit dem Unmöglichen konfrontiert werden.

Die atmosphärisch dichte Inszenierung des Gruseldramas „Das Haus des Richters“ entwickelte der TSL nach einer Erzählung des „Dracula“-Autors Bram Stoker. Mit Lukas Hercher in der Rolle des traumatisierten Mathematikstudenten Malcolm Malcolmson und Chris Henkel als Schauspieler Jonathan Parker entfaltet sich eine fesselnde Darstellung, die das Publikum tief in das Herz des Mysteriums zieht.

Der Kniff der Spielfassung liegt in der Meta-Ebene, auf der Malcolmson mit Parker seine schaurigen Erlebnisse auf einer Theaterbühne mit wenigen Kulissen, Requisiten und Kostümen nacherlebt. Getrieben von dem Wunsch, in Ruhe und Abgeschiedenheit sein bevorstehendes Examen vorzubereiten, stößt Malcolm Malcolmsen auf eine alte leerstehende Villa, die als das „Haus des Richters“ von düsteren Gerüchten und einer unheilvollen Vergangenheit umgeben ist…

Regisseur Chris Henkel als Jonathan Parker beeindruckt mit bemerkenswert schauspielerischem Geschick, indem er fließend zwischen verschiedenen Charakteren wechselt. Lukas Hercher als Malcom Malcolmson wechselt im Lauf der Geschichte vom rationalen Mathematiker zur verlorenen Seele.

Zum Gelingen dieser Produktion trugen bei Dominik Wirkner (Musik und Geräusche), Marius Leeg und Hannes Gräfe (Licht und Ton), Alexander Göllnitz (Assistenz und Bühnentechnik), Paul Greim (Maske) sowie TSL-Leiter Frank Grünert (Management).

Nächste Termine: 23. März und 19. April, 20 Uhr, im Schminkkasten