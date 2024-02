Rudolstadt. Heike Enzian über die neue Begegnungsstätte am Rudolstädter Bahnhof - ein Kommentar.

Viele Rudolstädter haben die Veränderung am Bahnhofsgebäude registriert. Sehen Licht am Abend, sehen junge Leute ein und aus gehen. Aber was passiert hinter dieser Tür?

Hier treffen Jugendliche, die am Platz der OdF ihre Freizeit verbringen, auf Gleichaltrige aus der Ukraine oder muslimischen Ländern. Hier klopft an, wer den Zug verpasst hat oder dringend eine Toilette sucht. Hier warten Kicker und Tischtennisplatte. Und wenn man das will, auch jemand zum Reden. Über die viel zu frühe Schwangerschaft, die total überforderte Mutter, den Streit mit Freunden, Erfahrungen mit Alkohol und Drogen. Hier wird man aber auch in Ruhe gelassen. Kann chillen, wie es heutzutage heißt. Und hat trotzdem Angebote, sich zu beschäftigen.

Mit der Begegnungsstätte am Bahnhof ist Rudolstadt reicher um einen Ort, an dem sich die Tür öffnet. Dass hier Menschen wirken, die tief verwurzelt sind in ihrem Glauben, ist kein Geheimnis. Sie verstehen die Begegnungsstätte als Ort der Entspannung, der Orientierung, der Freude. Und ja, auch des Gebetes. Sich darauf einzulassen, ist jedem selbst überlassen.