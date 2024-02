Weimar. Jetzt schlägt‘s zehn vor zwei – und das schon seit vielen Jahren. Deswegen wurde die Uhr an Weimars Hauptpost bis heute nicht repariert.

Seit Jahren sind die Zeiger der Zeit auf der Uhr am Hauptpostgebäude eingefroren, was viele Bürgerinnen und Bürger mit einem großen Fragezeichen hinterlässt. Wer seinen Blick über die historische Fassade des Gebäudes am Goetheplatz schweifen lässt und die prägnante Uhr erblickt, wird stets mit der Angabe „zehn vor zwei“ vertröstet – die freilich nur zwei Mal am Tag der richtigen Uhrzeit entspricht. Wie lange die Zeiger bereits still stehen, ist unklar: „Mindestens seit zehn Jahren, soweit wir hier wissen, aber vermutlich noch länger“, schätzt Jasmin Schwab vom Unternehmen Informica Real Invest AG, das das Gebäude 2006 erworben hat. „Das war noch vor meiner Zeit“, fügt sie hinzu.

Reparaturfirma konnte bisher nicht gefunden werden

Laut der Firma mit Sitz in Reichenberg nahe Würzburg gibt es gleich mehrere Probleme, die dazu führen, dass die Uhr an der Spitze der Weimarer Hauptpost seit Jahren nicht repariert werden könne. Die größte Herausforderung sei es, einen geeigneten Reparaturspezialisten zu finden, sagt Jasmin Schwab. Erschwerend komme hinzu, dass die Uhr nicht zugänglich sei. Ein Rätsel, das seit dem Kauf der Immobilie ungelöst geblieben ist. „Das Problem ist, dass uns der Zugang zur Uhr fehlt, da wir beim Kauf des Objektes wohl die Schlüssel hierfür nicht bekommen haben oder sie danach abhandenkamen“, so Jasmin Schwab weiter.

Darüber hinaus müssten die Wetterbedingungen dann auch für eine erfolgreiche Reparatur passen, was den Zeitplan für die Lösung weiter verkompliziere. Dennoch, so unterstreicht Jasmin Schwab, sei die schwerwiegende Problematik die nicht zu findende Fachfirma. Alles andere seien lösbare Hindernisse.

Neuer Versuch unter Umständen im Frühjahr

Weimars historisches Postgebäude stelle einen wichtigen Pfeiler der Investment-Struktur der Informica real invest AG dar. Immerhin verfügt die hochwertige Immobilie in der Innenstadt über eine Grundstücksgröße von gut 6800 Quadratmetern. 2008 und 2009 wurde das Objekt um das Ärztehaus erweitert. Außer der historischen Hauptpost gehören dem Unternehmen eine Wohnanlage in der Fuldaer Straße in Weimar, aber auch das Geschäftshaus in der Rathausbrücke 10 naher der Krämerbrücke in Erfurt, das ein Eiscafé beheimatet, darüber hinaus Wohn- und Geschäftshäuser in Berlin, Leipzig, Halle, Merseburg und Würzburg.

Ließe sich eine Firma finden, die es sich zutraue, die Uhr an Weimars Hauptpost zuverlässig zu reparieren, würde die Informica Real Invest AG im Frühjahr oder Sommer einen neuen Versuch starten, versichert Jasmin Schwab und hofft auf Rückmeldungen aus der Wirtschaft. Unternehmen könnten sich unter der Mail-Adresse js@informica-real-invest.ag melden.