Jena. Das Jenaer Unternehmen „Enginsight“ stellt dem Medienzentrum der Stadt ein neues IT-Sicherheitsprogramm zur Verfügung.

Das IT-Sicherheitsunternehmen „Enginsight“ aus Jena soll in Zukunft die digitale Infrastruktur der Jenaer Schulen schützen, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab. Schon lange gelten Schulen und öffentliche Einrichtungen als anfällig für Hackerangriffe. Das zuständige Medienzentrum Jena möchte das jetzt ändern.

„Enginsight“ soll den Schulen ein Paket aus verschiedenen Sicherheitssoftwares zur Verfügung stellen. Zum einen enthält das Paket Antiviren-Programme, zum anderen enthält es Analyse-Softwares, die die Netzwerke der Schulen auf Schwachstellen prüfen. Nach einem erfolgreichen Test im letzten Jahr soll die Software nun ab März auf die gesamte Infrastruktur angewendet werden. Die Lizenzen hierfür stellt das Unternehmen dem Medienzentrum kostenfrei zur Verfügung. Lediglich die Einrichtung des Programms möchte „Enginsight“ auf Nachfrage in Rechnung stellen. In der Pressemitteilung sagt Peter Jerie, der Leiter des Medienzentrums Jena, er hoffe, dass sie „mit dem Projekt eine gewisse Außenwirkung erzielen“ und ein Vorreiter im Bereich der IT-Sicherheit an Schulen in Thüringen werden.

Denn laut des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sind Schulen und Universitäten häufig Ziele von sogenannten Ransomware-Angriffen. Hier klauen Hacker Daten von zum Beispiel Schulservern und verschlüsseln sie. Anschließend versuchen sie, die Schulen zu erpressen, sie gegen Geld zurückzukaufen. Im IT-Sicherheitsbericht des BSI waren unter 23 Ransomware-Angriffen 13 Universitäten und Fachhochschulen. Das läge laut BSI vor allem daran, dass Bildungseinrichtungen häufig schlecht gesichert seien.

Jenaer Firma will Sicherheitslücke füllen

Auch kleine und mittelständische Unternehmen gelten als besonders gefährdet. Denn sie haben meist nicht die Mittel, um sich ausreichend zu schützen. Dieses Problem möchte das 2017 in Jena gegründete Unternehmen „Enginsight“ mit sogenannten „All-in-one“-Sicherheits-Softwares lösen. Hier bieten sie Softwarepakete an, die nicht auf ein konkretes Sicherheitsrisiko ausgelegt sind, sondern direkt mehrere Bereiche abdecken. Um solch ein Paket soll es sich auch bei der künftigen Zusammenarbeit mit den Jenaer Schulen handeln.