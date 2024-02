Jena. Die Böttcher AG hat zwei Mitarbeiterinnen für 25 Jahre im Unternehmen 25.000 Euro Prämie geschenkt. Wir geben einen Überblick, wie andere Arbeitgeber aus Jena die Treue ihren Mitarbeitenden belohnen.

25.000 Euro für 25 Jahre im Unternehmen: Diese Prämie überreichte die Böttcher AG aus Zöllnitz bei Jena jetzt zwei ihrer Mitarbeitenden. In Zeiten des Fachkräftemangels sei dies als Wertschätzung für Treue zum Arbeitgeber zu verstehen, teilte der Bürobedarf-Händler mit. Diese Redaktion fragte bei anderen großen Arbeitgebern in Jena nach, ob und wie diese langjährige Mitarbeitende belohnen.

Uniklinikum Jena

Das Uniklinikum Jena (UKJ) ist mit circa 5600 Mitarbeitenden der größte Arbeitgeber in Jena. Neben Tarifverträgen biete das UKJ seinen Mitarbeitenden Seminare zur Weiterbildung, Sportangebote und verschiedene Aktionen an. Aktuell würden beispielsweise Faschingspfannkuchen verteilt. Jährlich gebe es eine Feier samt Präsenten für alle, die 25 Jahre im Dienst sind.

Schott AG

Bei der Schott AG finde die Jubiläumsfeier nicht in Jena, sondern am Hauptsitz in Mainz statt. Der Glashersteller lade einmal im Jahr alle Jubilare zur Feier ihrer 25- oder 40-jährigen Firmenzugehörigkeit ein. Die Jubilare erwarte eine „große Show mit Essen inklusive einer Übernachtung für den Jubilar und einer Begleitung“, teilt Schott mit. Zudem gebe es eine Prämie, deren genaue Höhe Schott aber nicht mitteilen will. Sie entspreche in etwa einem zusätzlichen Gehalt. Am Tag des Jubiläums selbst bekämen die Mitarbeitenden in Jena einen Strauß mit einem jährlich wechselnden Präsent, heißt es.

Um darüber hinaus Mitarbeiter zu halten, biete Schott Sportangebote und Weiterbildungsseminare an. Zudem bestehe die Möglichkeit, für eine gewisse Zeit für das Unternehmen an einem anderen Standort, wie zum Beispiel in Brasilien, zu arbeiten. Auch seien regelmäßige Gespräche mit den Mitarbeitenden wichtig.

Manpower Group

Auch der Personaldienstleister Manpower Group setze auf eine Feedback-Kultur. Zudem sei es den Mitarbeitern möglich, aus dem Homeoffice heraus zu arbeiten. Für 25 Jahre Firmenzugehörigkeit veranstalte Manpower ein Team-Essen. Weiterhin gebe es eine Prämie, die das Unternehmen nicht genauer beziffern will.

Stadtverwaltung Jena

Die Stadtverwaltung Jena zahle ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach 25 Jahren ein Jubiläumsgeld von 350 Euro und entspricht damit den Tarifvorgaben im öffentlichen Dienst, wird mitgeteilt. Dazu gebe es einen freien Tag mit einer „persönlichen Aufmerksamkeit“, wie die Stadt erklärt.