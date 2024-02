Weimar. Landenberger-Schule freut sich über gemeinsame Feier. Samstagabend wird der zweite Faust-Orden verliehen. Kehraus mit dem Kinderfasching

Der HWC Weimar hat mit Kindern, Pädagogen und Eltern der Johannes-Landenberger-Schule Fasching gefeiert. Die närrische Abordnung tanzte mit den Schülern und sang fröhliche Lieder. Bei einer Polonaise zogen Gastgeber und Gäste zudem durch das Schulhaus an der Schubertstraße. Zur HWC-Abordnung gehörten die Jugendgarde, Vertreter des Elferrates und der „Schillernden“ sowie Gardegeneral Andreas Ender.

Für den HWC ist am Freitag das Finale der diesjährigen Session angebrochen. Dabei stand zum Auftakt das erfolgreiche Format „Sitzung meets Party“ in der Weimarhalle auf dem Programm. Angekündigt waren neben Auszügen aus dem aktuellen Programm die Ballermann-Sänger „Samu“ und „Volle Paule“.

Bei der Prunksitzung an diesem Samstagabend ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in der Weimarhalle wartet auf den HWC und sein Publikum noch ein größer Höhepunkt: Der Geraer Radrennfahrer und Olympiasieger Olaf Ludwig wird den Faust-Orden entgegennehmen. Am vergangenen Wochenende wurde die Auszeichnung bereits an die Sängerin und Moderatorin Uta Bresan verliehen. Zum Kehraus für dieses Jahr steigt am Sonntag ab 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) natürlich auch noch der Kinderfasching. Karten dafür gibt es nur vor Ort.

red