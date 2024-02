Martin Debes über die Thüringer Finanzreserve

Dieses Ergebnis war eingepreist. Als im Dezember die rot-rot-grüne Minderheitsregierung mit der CDU wohl ein letztes Mal einen Landeshaushalt verabredete, hieß es, dass 250 Millionen Euro aus dem Haushaltsjahr 2023 übrig bleiben.

Nun ist es sogar etwas mehr geworden, von 320 Millionen Euro ist die Rede. Zusammen mit der nicht verplanten Rücklage und den nicht ausgegebenen Corona-Hilfsgeldern soll die Reserve zum Jahresende bei knapp 800 Millionen Euro liegen.

Rechnet man den wahrscheinlichen Haushaltsrest des laufenden Jahres hinzu, könnte auch die nächste Landesregierung über einen Milliardenpuffer verfügen. Und sie wird ihn brauchen.

Denn der nächste Landeshaushalt dürfte mindestens so kompliziert werden wie die vergangenen. Der Kampf ums Geld wird bereits mit der Regierungsbildung nach der Landtagswahl am 1. September beginnen – und teuer werden.

Die an einer neuen Regierung beteiligten Parteien werden zuerst an ihre Wahlversprechen denken, die traditionell mehr Ausgaben für Bildung, Kommunen oder die Feuerwehr bedeuten. Und: Falls CDU und FDP an die Macht gelangten, würden sie schnell merken, dass Sparforderungen und tatsächliches Sparen zwei völlig unterschiedliche Dinge sind.

Der kürzlich verstorbene Wolfgang Schäuble, der auch mal Finanzminister war, fasst es am besten so zusammen: Regieren ist das Rendezvous mit der Realität. Und die thüringische Realität ist ausdrücklich ernüchternd.