Floh-Seligenthal. Bundeswirtschaftsminister Habeck wurde in Südthüringen mal wieder mit Proteste und Drohungen konfrontiert. Aber immerhin gab es auch Nougat.

Die Straße in Richtung Schmalkalden ist von Traktoren, Lastwagen und Demonstranten blockiert. Auf der anderen Straße, die in den Ort führt, hat sich ein grüner Laster quer gestellt. Die Polizei, die mit einem Dutzend Einsatzwagen angerückt ist, kann daran wenig ändern.

Sprechergesänge ertönen. „Wir haben die Schnauze voll“, rufen sie einen. „Wir wollen den Robert sehen“, die anderen. Begleitet wird der Protestchor vom Hupen der Traktoren und Lkw.

Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, wird in der Süßwarenfabrik Viba erwartet – und immerhin, die dritte Straße, die von Brotterode hierherführt, ist von der Polizei freigehalten worden. Als die kleine Kolonne mit seiner Limousine an den Demonstranten durch das Werktor fährt, brüllen mehrere Männer, die an der Straße stehen: „Aufhängen! Aufhängen!“

So ist die Lage am Donnerstagnachmittag im kleinen Ort Floh-Seligenthal am Donnerstagnachmittag. Wie fühlt sich das an, Herr Habeck? Der Minister gibt sich während des Rundgangs im Betrieb gelassen. „Das ist ja keine unbekannte Situation“, sagt er dieser Zeitung. Wo immer er auch dieser Tage hingehe. „Meistens gibt es Demonstrationen.“

Ein Begleitbus wird nicht durchgelassen

Dennoch ist seinem Gesicht anzusehen, wie ernst er die Situation nimmt. Anfang Januar hatten Landwirte und andere Protestierende den Minister im nordfriesischen Schlüttsiel daran gehindert, die Urlaubsfähre zu verlassen. Und erst tags zuvor musste die grüne Bundespartei ihren Politischen Aschermittwoch im oberschwäbischen Biberach absagen, um eine Eskalation abzuwenden.

Nun wird in Südthüringen fast ein Betriebsbesuch verhindert. Ein Begleitbus mit Pressevertretern schafft es nicht zum Werk. Journalisten werden verbal bedroht, „Lügenpresse“-Rufe ertönen. Gleichwohl bemüht sich Habeck um Differenzierung. Protest sei legitim, sagt er, das betone er ausdrücklich hier, in Ostdeutschland. Aber dieser Protest müsse gewaltfrei bleiben. „Ansonsten werden die Räume des demokratischen Austauschs systematisch enger.“

Habeck befindet auf einer drei Tage währenden Tour durch Sachsen, Thüringen und Bayern, wo er bei Unternehmen vorbeischaut, mit Wirtschaftsleuten redet und Foren veranstaltet. Am Mittwoch redete er in Leipzig auf einem Bürgerdialog, am Freitag will er den Kernfusionsreaktor in Garching besuchen.

Der Donnerstag dazwischen ist Thüringentag. Am Vormittag war er bei der Jenoptik AG in Jena, es folgte ein Treffen mit den Chefs der mitteldeutschen IHK. Der Präsident der Erfurter Kammer, Dieter Bauhaus, ließ danach eine Mitteilung verschicken.

Die IHK verlangen weniger Steuern und Bürokratie

Die Steuern und Abgaben müssten endlich für die Unternehmen sinken, sagte er, zudem sollte die Bürokratie spürbar abgebaut werden. „Verdruss und Protest im Wahljahr dürfen nicht dazu führen, dass der Wirtschaftsstandort Mitteldeutschland an Attraktivität verliert und das Image für Fachkräfte aus dem In- und Ausland leidet.“

Genau das ist am Nachmittag auch das Thema im Viba-Werk, wo schon jetzt, wie Geschäftsführerin Corinna Wartenberg sagt, etwa jede zwölfte Stelle unbesetzt sei. Dabei handelt es sich um einen ausgesprochenen Vorzeigebetrieb.

Aus dem Kaffeehaus, das ein gewisser Willi Viebahn 1893 in Schmalkalden gründete, ist eine solide mittelständische Firma geworden, mit mehr als 40 Filialen und einer „Erlebniswelt“ für Besucher. Etwa 500 Mitarbeiter produzieren Schokolade, Marzipan, Fruchtschnitten, Müsliriegeln und natürlich Nougat in allen Varianten und erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro.

„Eine schöne Idee“, befindet der Minister

Etwa 40 Mitarbeiter, sagt Wartenberg, besäßen Migrationshintergrund. Und es könnten mehr sein, wenn der Zugang zum Arbeitsmarkt unbürokratischer wäre und es mehr Sprachkurse gäbe. „Wir könnten die Kurse auch selbst übernehmen, wenn der Staat etwas helfen würde“, sagt sie. „Eine schöne Idee“, befindet der Minister und notiert sich etwas auf einen Zettel.

Habeck trägt wie alle Mitglieder der Delegation einen weißen Kittel und eine Schutzhaube auf dem Kopf. Er lässt sich geduldig erklären, wie die Haselnüsse geröstet werden und der Nougat entsteht, schwatzt mit einer ukrainischen Auszubildenden und zeigt sich „etwas überrascht“ darüber, als ihm erzählt wird, dass es immer noch Lieferengpässe bei Maschinen und Materialien gebe.

Dennoch, hier im Werk sind alle sehr freundlich zu ihm, zumal das Unternehmen, wie Habeck sagt, „eine politische Haltung“ zeigt. Wie Jenoptik beteiligt sich Viba an der Initiative „Weltoffenes Thüringen“.

Dies, sagt der Minister, sei genau gut und richtig. Dann fährt er wieder von dannen, vorbei an hupenden Traktoren und brüllenden Demonstranten, über eine Straße, die von der Polizei geräumt wurde.